Le CRTC crée un environnement plus sûr pour les Canadiens en favorisant l'accès à des services 9-1-1 améliorés et novateurs







OTTAWA et GATINEAU, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a demandé à toutes les entreprises de téléphone et de services sans fil de moderniser leurs réseaux afin d'être prêts à offrir des services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG).

Les services 9-1-1PG donneront aux Canadiens un accès à des services d'urgence renouvelés et novateurs qui offrent de nouvelles possibilités. La prévalence des appareils mobiles et l'évolution des réseaux de télécommunications rendent ces nouveaux services possibles. Le CRTC souhaite s'assurer que le système 9?1?1 du Canada s'adapte à ces progrès technologiques.

La prestation des services 9-1-1 à l'échelle du Canada est complexe et doit faire l'objet d'une coordination entre différentes parties, dont les entreprises de téléphone et de services sans fil, les gouvernements des provinces et des territoires, les administrations municipales, les centres d'appels d'urgence, ainsi que les services d'intervention d'urgence, comme les pompiers, les policiers et le personnel paramédical. Le CRTC recommande également que Sécurité publique Canada joue un rôle de premier plan dans la création d'un organisme de coordination national, comprenant les centres d'appels d'urgence et les intervenants en cas d'urgence, pour aider à la transition vers 9-1-1PG. Toutes ces organisations ont un rôle à jouer afin d'assurer la sécurité des Canadiens.

Les entreprises de téléphone s'occuperont de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 9-1-1PG sous l'oeil attentif du CRTC. Les réseaux doivent être prêts à offrir des services vocaux 9-1-1PG d'ici le 30 juin 2020 et des services de messagerie texte 9-1-1PG d'ici le 31 décembre 2020. Ces services seront mis à la disposition des Canadiens, à mesure que leurs centres d'appels 9-1-1 seront capables de les offrir.

Faits en bref

Le CRTC réglemente les entreprises de téléphone et de services sans fil qui acheminent les appels 9-1-1 aux centres d'appels d'urgence. Ces derniers, de même que les services d'intervention d'urgence, comme les pompiers, les policiers et les ambulanciers, relèvent des municipalités, des provinces et des territoires.

Grâce aux services 9-1-1PG, les citoyens canadiens pourraient ultimement transmettre des vidéos à diffusion en continu, des photos des dommages causés par un accident ou d'un suspect en fuite, et même des renseignements médicaux personnels, incluant les besoins sur le plan de l'accessibilité, susceptibles d'aider grandement les services d'intervention d'urgence.

L'évolution des services vers le 9-1-1PG se fera de manière progressive durant un certain nombre d'années.

L'évolution commencera par une collaboration du CRTC et des entreprises de téléphone aux fins de la préparation des réseaux pour l'acheminement des communications au service 9-1-1PG vers les centres d'appels d'urgence.



Ensuite, les gouvernements des provinces, des territoires et des municipalités collaboreront avec les centres d'appels d'urgence afin que ceux-ci se préparent à offrir les services 9?1?1PG.

Le service de messagerie texte au 9-1-1 est déjà grandement répandu au Canada chez les Canadiens sourds, malentendants ou ayant un trouble de la parole.

chez les Canadiens sourds, malentendants ou ayant un trouble de la parole. Le service de messagerie texte au 9-1-1 n'est pas offert au grand public. Les messages texte envoyés au 9-1-1 ne parviennent pas aux services d'urgence.

Citation

« La sécurité des Canadiens repose dans une grande mesure sur un accès rapide et efficace aux services d'urgence. Au fur et à mesure que la technologie devient disponible, nous devons nous assurer que le système d'urgence du Canada s'adapte. Plusieurs intervenants doivent combiner leurs efforts afin d'offrir aux Canadiens un système 9-1-1PG à la fois novateur et efficace.

Nous demandons à Sécurité publique Canada de jouer un rôle de chef de file pour veiller à ce que les nombreux intervenants concernés collaborent de manière efficace. Nous avons fait notre part pour faire avancer les choses. Les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que les administrations municipales doivent maintenant entreprendre une collaboration avec les centres d'appels d'urgence de leurs régions et planifier cette importante transition. »

Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant, CRTC

Liens connexes

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter @CRTCfra

Likez-nous sur Facebook www.facebook.com/crtcfra

Posez une question ou formulez une plainte

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:00 et diffusé par :