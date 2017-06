Prix du CRTC et de l'Association canadienne de communication pour la recherche universitaire







OTTAWA et GATINEAU, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé aujourd'hui le nom du gagnant du Prix d'excellence du CRTC en recherche sur les politiques. Le lauréat de cette année est Simon Claus de l'Université du Québec à Montréal. Il sera honoré plus tard aujourd'hui lors du congrès annuel de l'Association canadienne de communication (ACC) qui aura lieu à Toronto, en Ontario.

Simon Claus est étudiant au doctorat en communication. Il a présenté un article intitulé « La politique canadienne en matière de radiodiffusion en question : de Marconi à Netflix », dans lequel il présente une analyse du processus d'élaboration des politiques en matière de télécommunication canadienne, en mettant l'accent sur les politiques du CRTC qui portent sur le développement de la culture canadienne.

L'article gagnant sera publié sur le site Web du CRTC. M. Claus sera invité à présenter son article aux conseillers du CRTC et à d'autres décideurs fédéraux plus tard cette année.

Faits en bref

Le CRTC et l'ACC ont lancé, en juin 2015, le Prix d'excellence du CRTC en recherche sur les politiques afin d'encourager une nouvelle génération de chercheurs à contribuer à l'élaboration des politiques publiques du Canada en matière d'information et de communication.

en matière d'information et de communication. Les articles ont été passés en revue par un comité de sélection composé de trois cadres de l'ACC et du vice-président de l'ACC. Un représentant du CRTC a participé au processus en tant qu'observateur.

L'initiative favorise la recherche qui servira à l'élaboration de politiques publiques canadiennes dans le domaine de l'information et des communications.

Le CRTC maintient un dialogue avec des intervenants nationaux et internationaux afin de recueillir des renseignements sur les questions qui permettront aux Canadiens d'avoir accès à un système de communication de calibre mondial.

La collaboration entre les décideurs et les chercheurs est essentielle à la résolution de problèmes et favorise l'innovation en matière de politiques.

Citation

« Ce prix reconnaît le travail important des chercheurs universitaires dans le domaine des politiques en matière d'information et de communication. Conjointement avec notre partenaire, l'Association canadienne de communication, le CRTC consulte régulièrement des universitaires canadiens afin de recueillir de l'information sur les tendances et les enjeux stratégiques dans le domaine des communications. Ce prix nous aide à établir des liens avec le milieu universitaire, les chercheurs et les décideurs. Félicitations au gagnant de cette année! »

- Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant du CRTC

