Foule record au 20e Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La foule ne s'est pas fait prier pour participer au 20e Rendez-vous horticole d'Espace pour la vie qui se déroulait du 26 au 28 mai cette année. À preuve, la plus grande foire horticole du Québec présentée au Jardin botanique de Montréal a battu un record d'achalandage avec pas moins de 32 856 visiteurs, ce qui correspond à plus de 200 % des fréquentations habituelles. C'est dire à quel point l'événement gagne en popularité et combien les nouvelles tendances horticoles et les aménagements paysagers comestibles ont la cote en ce moment.

Les médias ont également couvert l'événement en grand nombre à la suite de l'annonce de la gratuité sur le site le vendredi 26 mai dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Résultat : plus de 15 400 habitués et curieux se sont donné rendez-vous au Jardin pour la première journée de l'événement malgré le temps pluvieux. Un succès étourdissant!

Le Rendez-vous horticole 2017 en bref

Le rendez-vous annuel des amoureux de l'horticulture et du jardinage présentait cette année les aménagements comestibles, une nouvelle tendance horticole, dans le cadre de sa programmation annuelle Vive la vie! Plus de 80 exposants passionnés étaient sur place afin proposer une grande variété de végétaux, de plantes ornementales, de fleurs comestibles et d'accessoires originaux de jardin. Six conférenciers ont aussi partagé leur savoir-faire et leurs plus récentes découvertes horticoles. Enfin, Yves Gagnon, pionnier de l'horticulture écologique et du jardinage biologique que l'on connaît notamment pour Les jardins du Grand-Portage à Saint-Didace, a remporté les honneurs à titre de lauréat 2017 du Prix Henry-Teuscher.

Espace pour la vie annoncera sa programmation estivale prochainement.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

