Déclaration de la ministre Carolyn Bennett concernant le Mois du club de lecture autochtone et le Mois national de l'histoire autochtone

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le mois de juin offre de nombreuses possibilités à tous les Canadiens de se renseigner sur les cultures, le patrimoine et les contributions uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Il donne une occasion de mieux faire connaître et de célébrer la richesse de la culture autochtone dans un esprit de réconciliation, notamment en participant au Mois national de l'histoire autochtone, au Mois du club de lecture autochtone et, le 21 juin, à la Journée nationale des Autochtones.

C'est en 2009 que juin a été désigné Mois national de l'histoire autochtone, à la suite d'une motion adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes. Depuis, le mois de juin offre aux Canadiens l'occasion de souligner non seulement les contributions historiques des Autochtones à l'édification du Canada, mais aussi la vigueur des collectivités autochtones d'aujourd'hui et leur avenir prometteur.

Cette année, juin est également le Mois du club de lecture autochtone. Depuis sa création, #lecturesautochtones a contribué, grâce à la communication d'histoires, de récits et de traits culturels, à une meilleure compréhension entre les Autochtones et les non-Autochtones. J'encourage tous les Canadiens à participer à cette initiative en ajoutant un ouvrage autochtone à leurs lectures estivales.

Le 21 juin, nous célébrons la Journée nationale des Autochtones. Que ce soit à des cérémonies de l'aube, à des concerts ou à des banquets communautaires, les Premières Nations, les Inuit et les Métis invitent nos familles et amis à célébrer leur culture riche et vivante et à la faire connaître aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

En participant au Mois national de l'histoire autochtone, au Mois du club de lecture autochtone et à la Journée nationale des Autochtones, nous célébrons la résilience et la fierté des Autochtones et nous mettons en valeur leurs cultures. En tant que Canadiens, nous devons emprunter ensemble la voie de la réconciliation pour que nous ayons au cours des 150 prochaines années une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits autochtones, le respect, la coopération et le partenariat. »

