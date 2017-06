Sécurité alimentaire et saine alimentation - La Ville de Montréal accorde un financement de 645 000 $ à 11 organismes







MONTRÉAL, le 1 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, d'accorder un soutien financier de 645 000 $ à 11 organismes oeuvrant en matière de sécurité alimentaire sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

« Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutient des projets afin d'aider les familles démunies à se nourrir convenablement. Le soutien financier octroyé aujourd'hui s'inscrit dans les démarches que la Ville a entreprises pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Chacun des 11 organismes dont le ou les projets ont été retenus sont hautement qualifiés pour non seulement épauler les personnes les plus vulnérables, mais également promouvoir de saines habitudes de vie et la prévention des problèmes de santé », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« La sécurité alimentaire et la saine alimentation ont été identifiées comme des priorités incontournables par la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, dans le cadre de ses recommandations adoptées par le comité exécutif de la Ville en août 2016 et à la suite de la consultation portant sur la mise en place d'un Conseil de politique alimentaire », a ajouté Mme Monique Vallée, élue responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif.

Les projets ont été recommandés par un comité de sélection constitué d'experts en recherche, en santé et en développement communautaire, tous spécialisés en alimentation, ainsi que de personnel municipal. Dans plusieurs cas, le soutien financier recommandé est en continuité du soutien financier accordé antérieurement par la Ville pour ce projet et vise la consolidation des actions développées par cet organisme.

Le comité exécutif soumet ces recommandations au conseil municipal et au conseil d'agglomération qui se prononceront sur ce dossier lors de leur prochaine séance ordinaire.

Soutien accordé

Dispensaire diététique de Montréal : Bien se nourrir à bon compte (25 000 $)

(25 000 $) Regroupement des cuisines collectives du Québec : Montréal en cuisine 2017 (35 725 $)

(35 725 $) Jeunesse au soleil : Nourrir l'espoir (90 000 $)

(90 000 $) L'Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain : Priorité alimentation (25 000 $)

(25 000 $) Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal :

Cultiver la Solidarité (70 000 $)

(70 000 $)

Soulager la faim, nourrir l'espoir : soutien à la mission (80 000 $)

(80 000 $) Moisson Montréal inc. : Optimisation des activités de cueillettes et de tri (175 000 $)

(175 000 $) Resto Plateau : La sécurité alimentaire pour les personnes seules et démunies (15 000 $)

(15 000 $) Répit Providence , Maison Hochelaga-Maisonneuve : Action pour la nutrition des jeunes et leurs parents (39 275 $)

, Maison Hochelaga-Maisonneuve : (39 275 $) Mission Bon Accueil : Sécurité alimentaire et saine alimentation (25 000 $)

(25 000 $) Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain : Pour une solidarité alimentaire citoyenne (30 000 $)

(30 000 $) La Société Saint-Vincent de Paul du Montréal : Regroupons nos forces (35 000 $)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 13:11 et diffusé par :