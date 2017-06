École active 2017 - Deux projets retenus dans Vanier-Les Rivières







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Près de 240 projets ont été retenus dans le cadre de l'édition 2017 d'École active. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé les noms des écoles qui seront soutenues.

Le député de Vanier-Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, M. Patrick Huot, est heureux de voir que deux projets seront réalisés durant la prochaine année dans deux écoles de sa circonscription. Il souligne au passage les répercussions positives qu'entraînera la réalisation de ces projets sur le bien-être des élèves à l'école.

École active a pour objectif d'inciter les établissements publics et privés offrant l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les services de garde en milieu scolaire à améliorer et à diversifier la qualité de leur offre en matière d'activités physiques, sportives et récréatives. Chaque école dont le projet a été retenu recevra une aide financière pouvant atteindre 4 000 $. Les deux écoles retenues dans la circonscription de Vanier-Les Rivières sont l'École secondaire La Camaradière (Commission scolaire de la Capitale) pour le projet «Une foule d'estrades!», et l'École primaire Les Prés-Verts/St-Bernard (Commission scolaire de la Capitale) pour le projet «Une cour sportive».

« Une foule d'initiatives visant à offrir aux élèves des occasions d'être physiquement actifs pourront être réalisées dans les écoles du Québec grâce à École active. Je me réjouis de constater que les projets soumis par l'École secondaire La Camaradière et par l'École primaire Les Prés-Verts/St-Bernard ont été retenus, ce qui démontre la proactivité de nos établissements d'enseignement et l'importance accordée par ceux-ci à la pratique régulière d'activités physiques dans un contexte scolaire. »

Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et whip adjoint du gouvernement

« Il est essentiel de soutenir les projets qui favorisent la pratique d'activités physiques, sportives ou de plein air par le plus grand nombre de jeunes. Un environnement stimulant et propice à la pratique de ces activités crée des conditions favorables aux apprentissages et à la réussite éducative. Je suis convaincu que la mise en oeuvre de ces projets incitera les jeunes à pratiquer davantage des activités physiques, sportives et récréatives. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La liste des écoles soutenues peut être consultée sur le site Web du Ministère.

