Systech fera intervenir un expert en protection des marques lors de sa webdiffusion du 6 juin

Mark Davison, expert dans le domaine des marques, évoquera la question des technologies numériques destinées à protéger les clients et les patients contre les produits contrefaits

PRINCETON, New Jersey, 1er juin 2017 /PRNewswire/ -- Systech International, leader technologique mondial dans le domaine des solutions de protection des marques, est fier de parrainer une webdiffusion intitulée « Unexpected Item in the Branding Area » (Un élément inattendu dans l'univers des marques), qui aura lieu le 6 juin 2017 à 11h00 (HAE) | 16h00 (GMT) | 17h00 (HNEC). Participeront à cette webdiffusion Mark Davison, PDG de Blue Sphere Health, auteur, consultant, et expert leader en lutte contre la contrefaçon et en technologies de sécurité des produits, et Jim Sinisgalli, directeur de la Gestion des produits UniSecuretm et de la protection des marques chez Systech.

Ce webinaire a pour objectif de sensibiliser ses participants au danger réel des produits contrefaits, qui constituent une menace pour la fidélité à la marque, pour la sécurité des consommateurs et des patients, ainsi que pour le chiffre d'affaires des sociétés. Le fait de ne pas limiter ce risque peut engendrer une atteinte à la réputation de la marque, une baisse de la confiance des consommateurs, des conséquences financières, voire même des décès. Les programmes actuels de sérialisation et de traçabilité ne sont pas suffisamment efficaces pour garantir l'authenticité du produit en raison de la duplication.

Lors du webinaire, M. Davison analysera les différents types de technologies disponibles pour la détection des produits contrefaits, y compris les solutions visibles et invisibles. Il abordera également la question de savoir quand et comment les utiliser, quels sont les résultats obtenus par les entreprises à ce jour, ainsi que les stratégies durables dont il incombe aux entreprises de s'inspirer.

M. Sinisgalli détaillera la manière dont l'offre de protection des marques basée dans le cloud UniSecure de Systech identifie les problématiques liées à la contrefaçon, à la diversion et au marché gris en faveur des sociétés, quels que soient le secteur, la géographie ou le volume, sans avoir à modifier les lignes ou les processus d'emballage existants.

Jim Lee, vice-président principal de la Gestion des produits chez Systech, a déclaré : « Notre offre est unique dans la mesure où il s'agit de la seule solution d'authentification qui soit à la fois non intrusive, non reproductible, évolutive, réactive et adaptable - tout en offrant une protection de la marque à tout moment et sur toute la chaîne logistique. Que la sérialisation ou la traçabilité jouent un rôle dans la solution d'une société pour la lutte contre la contrefaçon, UniSecure sécurise les écarts dans la chaîne logistique. »

