L'esprit des Jeux : les réalisations paralympiques et olympiques du Canada sont immortalisées sur les deux derniers timbres Canada 150







Nos athlètes et la contribution du Canada en tant qu'hôte de Jeux paralympiques et olympiques sont à l'honneur, alors que les 10 timbres Canada 150 sont mis en vente

RICHMOND, BC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Des champions paralympiques et olympiques canadiens ont dévoilé aujourd'hui les deux derniers timbres Canada 150 lors d'une cérémonie spéciale rendant hommage à nos athlètes, et soulignant le rôle du Canada à titre d'hôte de Jeux paralympiques et olympiques.

Les 10 timbres Canada 150 et les produits dérivés sont maintenant en vente en ligne sur le site postescanada.ca et dans les bureaux de poste à l'échelle du pays. Chacune de ces vignettes émises par Postes Canada souligne une réalisation ou un moment emblématique de l'histoire de notre pays depuis son centenaire en 1967.

Gloire paralympique

Les légendes paralympiques canadiennes Arnold Boldt et Lauren Woolstencroft ont révélé un timbre soulignant la contribution du Canada au mouvement paralympique et le rôle du pays à titre d'hôte de deux Jeux paralympiques : ceux de 1976 à Toronto et de 2010 à Vancouver. Arnold Boldt, qui a participé à six Jeux paralympiques, a décroché huit médailles en saut en hauteur et en saut en longueur, dont sept médailles d'or. Lauren Woolstencroft, ancienne skieuse para-alpine et première Canadienne à avoir remporté cinq médailles d'or au cours des mêmes Jeux d'hiver, est en vedette sur ce timbre.

Prouesses olympiques

La légende canadienne du saut en hauteur et médaillé d'argent olympique Greg Joy, et la patineuse artistique Joannie Rochette, médaillée de bronze olympique, ont dévoilé un timbre soulignant le rôle du Canada à titre d'hôte de trois Jeux olympiques : les Jeux d'été de 1976 à Montréal, les Jeux d'hiver de 1988 à Calgary et les Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver. La vignette présente le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau célébrant la première médaille d'or olympique remportée par le Canada en sol canadien durant l'épreuve des bosses chez les hommes à Vancouver.

Les timbres consacrés aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques ont été révélés lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Centre de traitement du pacifique de Postes Canada à Richmond, en Colombie-Britannique.

Un héritage durable et des souvenirs inoubliables

Les Jeux olympiques et paralympiques qui se sont tenus au Canada ont inspiré une nation tout entière. Ils ont laissé une marque indélébile sur notre pays, qu'ils ont fait briller sur la scène internationale. Ils ont donné lieu à des moments historiques, en plus d'être une source d'inspiration pour les jeunes espoirs et les athlètes olympiques encore actifs et à la retraite. Des milliers de Canadiens ont porté les flammes olympique et paralympique durant les relais qui ont eu lieu dans différentes villes du pays. Des gens de tous les âges et de toutes les capacités athlétiques ont ainsi pu avoir leur propre moment de gloire.

Les 10 timbres Canada 150 maintenant en vente

Chaque timbre Canada 150 a été dévoilé par une ou des personnalités canadiennes choisies selon le moment célébré. Le lieu du dévoilement de chaque vignette est également lié au jalon commémoré. Le timbre célébrant Expo 67 a été dévoilé à Montréal le 27 avril dernier par l'architecte d'Habitat 67 Moshe Safdie, et celui consacré à la Constitution et à la Charte canadienne des droits et libertés a été révélé sur la Colline du Parlement le 3 mai dernier en présence de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. La troisième vignette, qui rend hommage au Canadarm et à l'innovation canadienne, a été dévoilée dans une école de Toronto par l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen lors d'un événement filmé dont la vidéo a été publiée en ligne le 4 mai.

Le quatrième timbre, soulignant l'adoption en 2005 de la Loi sur le mariage civil qui a légalisé le mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle du Canada, a été dévoilé le 9 mai à Toronto en partenariat avec l'organisme The 519 qui appuie la communauté LGBTQ. La cinquième vignette, qui célèbre la route Transcanadienne, a été révélée à Regina le 16 mai par la vedette de la musique country Dean Brody. La sixième vignette, commémorant le Marathon de l'espoir de Terry Fox, a été dévoilée à St. John's (T.?N.?L.) le 25 mai par Judith Fox, la soeur du jeune héros. Le septième timbre, qui souligne la création du territoire du Nunavut, a été révélé le 30 mai à l'Assemblée législative à Iqaluit par le premier ministre du Nunavut Peter Taptuna, la commissaire du Nunavut Nellie Kusugak et le président de l'Assemblée législative du Nunavut George Qulaut. La huitième vignette, célébrant la victoire du Canada contre l'URSS lors de la Série du siècle de 1972, a été dévoilée le 31 mai à la Base des forces canadiennes de Winnipeg par des joueurs légendaires de la toute première Équipe Canada.

À propos des timbres

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de 10 plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe?Martin.

MC Permanents est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

