Le Fonds de solidarité FTQ salue l'initiative fédérale de supergrappes industrielles







Cet appui fédéral à l'innovation dans les secteurs à forte croissance rejoint des objectifs de la planification stratégique du Fonds

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ salue l'annonce du gouvernement du Canada qui vient de lancer un appel de propositions pour des supergrappes industrielles. Le programme de 950 millions de dollars est destiné à jumeler la communauté académique à celle des affaires afin de soutenir l'innovation dans des secteurs de forte croissance.

Dans le cadre de ce programme, les « supergrappes » sont définies comme étant des zones à haute densité d'activités commerciales, de véritables pépinières d'innovation, où plusieurs des emplois de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain sont créés. Elles attirent de petites et de grandes entreprises qui collaborent avec des universités, des collèges ou des organismes à but non lucratif -- en formant un consortium -- afin de transformer des idées en solutions pouvant être commercialisées.1

Des entreprises de toutes tailles ainsi que des établissements postsecondaires sont appelés à soumettre un projet de supergrappe qui a le potentiel élevé d'accélérer la croissance économique et de renforcer la compétitivité d'industries très innovantes.

« Le Québec dispose du talent, du réseau et du potentiel pour accueillir des supergrappes dans plusieurs domaines. Nous sommes confiants que le Québec proposera des projets ambitieux dans le cadre de cette initiative. Le Fonds suivra ce dossier de près. »

Normand Chouinard, premier vice-président, Investissements, Fonds de solidarité FTQ

« En matière d'innovation, les entreprises québécoises doivent rattraper rapidement le terrain perdu au cours des années. Il y a urgence d'agir. Cette initiative est un autre pas dans la bonne direction pour mieux affronter les défis d'une économie mondiale en transformation. »

Alain Denis, vice-président principal, Innovation, Fonds de solidarité FTQ

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com

