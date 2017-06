Avis aux médias: Annonce en matière d'infrastructure à Toronto

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, d'octroyer une contribution financière non récurrente de 660 000 $ au Pôle d'excellence...

GATINEAU, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé le 3 juin 2017, de 8 h 30 à 10 h 30, pour l'activité Moto Randonnée pour papa de TELUS....

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - José Gaudet invite toute la population à l'événement qu'il organise dans le cadre du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer : Rapides et pas dangereux. Les amateurs de voitures de luxe ou de...