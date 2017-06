Cartographier le futur d'Uber au Québec - Investissement technologique d'Uber dans la province







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Uber Québec annonce un investissement technologique majeur dans la province. À partir d'aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, jusqu'à 40 voitures cartographes vont arpenter le Québec, en commençant par Montréal, afin de développer une nouvelle cartographie qui permettra des lieux de prise en charge et destinations plus précis ainsi que des trajets optimisés dans la ville.

La cartographie est une technologie qui se trouve derrière toutes les courses Uber. Les cartes mobiles et les GPS permettent à Uber de mettre en relation les utilisateurs avec les partenaires-chauffeurs disponibles les plus près, de se rendre aux destinations en utilisant le trajet le plus court et d'offrir des heures d'arrivée estimées (HAE) exactes.

La cartographie existante est un bon départ, mais il existe d'autres éléments qu'Uber doit mieux connaître, comme les tendances de trafic et des lieux de prises en charge et de destinations précis.

« Le besoin continu d'une cartographie spécifique à l'expérience Uber est la raison pour laquelle nous investissons massivement. Au cours de la dernière décennie, l'innovation en cartographie a changé notre vie au quotidien. Ce progrès ne va faire que s'accélérer au cours des prochaines années, spécialement grâce à des technologies comme les voitures autonomes », a déclaré Manik Gupta, directeur de la cartographie chez Uber.

« L'imagerie urbaine captée par nos voitures cartographes nous aidera à améliorer des éléments clés de l'expérience Uber, comme les lieux de prise en charge et de destinations précis et les trajets optimisés pour les utilisateurs et partenaires-chauffeurs dans des villes comme Montréal et Québec. C'est pour cette raison que je suis très fier de voir Uber investir de façon importante dans notre province afin de mieux servir les centaines de milliers de Québécois qui nous font déjà confiance pour se déplacer en ville », a déclaré Jean-Nicolas Guillemette, directeur général d'Uber Québec.

