Soutien financier de 500 000 $ à l'organisme 7 à nous - La Ville de Montréal réalisera des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes destinés aux artistes, artisans et bricoleurs du Sud-Ouest







MONTRÉAL, le 1 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la culture, du patrimoine et du design, annoncent que le comité exécutif a approuvé un dossier visant l'octroi d'un soutien financier de 500 000 $ à l'Organisme 7 à nous, et ce, pour la réalisation de travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 1900, rue LeBer, à Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Cet édifice, connu sous le nom du Bâtiment 7, offrira notamment des espaces collectifs et mutualisés destinés aux artistes, artisans et bricoleurs du quartier et de l'arrondissement.

« Les ateliers collaboratifs répondent à un besoin d'espace de création dans l'arrondissement et constitue une réponse aux transformations immobilières majeures du secteur. Avec cet investissement, nous soutenons concrètement la raison d'être des Ateliers collaboratifs qui est d'offrir des lieux de création et de production flexibles, abordables et multiusages, avec les équipements spécialisés et nécessaires pour les artistes et artisans émergents », a déclaré le maire Denis Coderre.

« La réalisation du projet permettra de sécuriser la présence des artistes et des artisans dans le Sud-Ouest, en leur permettant de travailler dans un lieu de création situé leur quartier. Cet investissement permettra d'offrir un lieu fertile à la créativité citoyenne et de maintenir une orientation ferme en faveur de l'abordabilité des espaces de création et de production. Rappelons que les Ateliers collaboratifs sont un élément important de la phase 1 de réalisation du Bâtiment 7, surnommé le Pôle des Pratiques », a ajouté Manon Gauthier.

Soulignons que ce projet à vocation culturelle permettra la réutilisation et le recyclage d'un immeuble en désuétude et de locaux vétustes, contribuant ainsi à l'atteinte d'objectifs sociaux, culturels et environnementaux.

Travaux d'aménagement

Le projet vise à aménager et à équiper en partie 10 ateliers :

le grand atelier : grand espace multiusage (création, formation, etc.);

les ateliers semi-privatifs : ateliers modulaires avec murs sur pivots ou sur roulette;

Les ateliers réservés : espaces réservés pour usages exclusifs et permanents;

les équipements spécialisés : bois, soudure, peinture, céramique, sérigraphie, photographie, textile, sculpture.

Le début des travaux d'aménagement est prévu au mois d'août 2017. La fin des travaux est prévue en octobre 2017.

