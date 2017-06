Invitation aux médias - Spécificité et patrimoine agricole - Annonce de l'obtention de l'indication géographique protégée







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf, M. Michel Matte, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce importante pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs de la région de Portneuf et du Québec.

Date : Le lundi 5 juin 2017



Heure : 15 h 30



Lieu : Le Vieux Presbytère

716, rue des Érables

Neuville

