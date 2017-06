Fusion Worldwide reçoit la Certification ISO 14001 pour gestion environnementale







BOSTON, 1er juin 2017 /PRNewswire/ -- Fusion Worldwide, le deuxième plus grand distributeur indépendant de composants électroniques à travers le monde, a reçu sa certification 14001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). L'ISO est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation et, par le biais de son processus de certification, a reconnu l'engagement de Fusion Worldwide à mesurer et à réduire son impact sur l'environnement.

La famille ISO 14000 de normes fournit des outils pour les entreprises et les organisations qui cherchent à gérer leurs responsabilités environnementales. Les organisations mondiales ont adopté une approche systématique à la gestion environnementale en mettant en place des systèmes de gestion visant les objectifs de la durabilité.

Dans le cadre du processus de certification, Fusion Worldwide a mesuré son impact environnemental actuel dans les domaines, tels que la consommation d'eau, la consommation en électricité et l'utilisation du matériel, mais aussi les programmes de recyclage et la manière dont les bruits sont gérés et contrôlés dans ses six emplacements dans le monde entier. La société s'est fixé des objectifs et des cibles et a élaboré des programmes afin de veiller à l'atteinte des objectifs.

« En tant que société, Fusion s'engage à réduire notre impact sur l'environnement », déclare le PDG de Fusion Worldwide, Peter LeSaffre. « Cette certification n'est pas seulement importante pour nous, mais pour nos clients et pour notre planète. En tant que commerce international, nous devons être nos propres protecteurs de l'environnement et nous reconnaissons et apprécions la contribution de nos clients à réaliser cet effort collectif ».

Les normes internationales ISO assurent qu'il existe des outils stratégiques dans les entreprises qui réduisent les coûts en minimisant les déchets et les erreurs et en augmentant la productivité. Ils aident les sociétés à accéder à de nouveaux marchés, à niveler le terrain de jeu pour les pays en développement et à faciliter le commerce mondial libre et équitable.

Pour consulter une liste complète des certifications de Fusion Worldwide, rendez-vous sur http://fusionww.com/quality/.

À propos de Fusion Worldwide

Fusion Worldwide est un distributeur leader mondial de composants électroniques qui se procure, stocke et délivre une large gamme de produits et de produits finis auprès d'un large éventail de clients à travers le monde. La société comble les écarts dans la chaîne logistique grâce à des biens de production courants, à des produits obsolètes et en fin de vie, ainsi qu'à des services d'après-vente. Les capacités de Fusion Worldwide s'étendent de l'inspection de la qualité à la logistique mondiale, en passant par la gestion des stocks. Basée à Boston, Fusion Worldwide possède des bureaux à San José, Singapour, Amsterdam, Hong Kong et Wilmington, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fusionww.com.

Contacts médias :

Kim MacKenzie

kim@hollywoodpr.net

(781) 749-0077

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 12:41 et diffusé par :