Soutien financier de 500 000 $ à l'organisme Casteliers - La Ville de Montréal investie dans la réalisation d'ateliers d'artistes destinés aux arts de la marionnette







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, ainsi que Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et du design, annoncent que le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un dossier visant l'octroi d'un soutien financier de 500 000 $ à l'organisme Casteliers, et ce, pour la réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 30-32, avenue Saint-Just, dans l'arrondissement d'Outremont. Le soutien financier de la Ville s'inscrit dans le cadre du projet de Maison internationale de la marionnette. Ce projet est également soutenu financièrement par l'arrondissement d'Outremont et constitue un legs pour le 375e anniversaire de Montréal.

« Par la reconversion d'un édifice laissé à l'abandon depuis une décennie en ateliers pour les marionnettistes, le projet améliorera le patrimoine bâti, enrichira le cadre de vie des citoyens et contribuera à considérer la culture comme une composante clé de la vie montréalaise. La réhabilitation d'un immeuble du 19e siècle revêtant une importance patrimoniale à Outremont consolidera le réseau montréalais des équipements de production, en dotant la métropole d'une vitrine de création ouvrant à des collaborations internationales et propulsant Montréal dans le circuit sélect des centres d'excellence en arts de la marionnette à travers le monde », a déclaré le maire Denis Coderre.

« La mise aux normes de l'édifice procurera un environnement sain et sécuritaire aux artistes, au personnel et aux utilisateurs de ces nouveaux espaces adaptés à leurs pratiques. Tout le milieu des arts de la marionnette pourra profiter de ces nouveaux espaces de création polyvalents et professionnellement équipés dans un environnement de quartier que lui conférera son emplacement stratégique », a ajouté Manon Gauthier.

Ateliers polyvalents

Les interventions nécessaires pour reconvertir l'immeuble vétuste situé dans l'îlot Saint-Viateur à Outremont en ateliers professionnels pour les marionnettistes visent la finalisation des travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice. À terme, le projet comprendra au rez-de-chaussée trois ateliers polyvalents, objet de cette contribution financière, soit : un établi avec tout l'outillage et les matériaux requis; un atelier de production et de fabrication de marionnettes, accessoires et costumes nécessaires aux marionnettistes; ainsi qu'un studio laboratoire équipé de systèmes de son et d'éclairage professionnels, d'une régie et de gradins rétractables pour le travail de mise en espace, de conception scénique, de répétition, de recherches et de tests avec l'équipement technique spécialisé. Spécifions que la présente contribution financière de 500 000 $ vise à appuyer l'aménagement de ces trois ateliers.

Le début des travaux est prévu pour le mois d'août 2017. La fin des travaux d'aménagement des ateliers est prévue en novembre 2017.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 13:00 et diffusé par :