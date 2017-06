Invitation médias - Festival Go vélo Montréal: Ligne de départ d'Un Tour la Nuit, vendredi 2 juin 2017







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La ligne de départ d'Un Tour la Nuit se situe sur l'avenue du Parc-La Fontaine, à l'angle de la rue Roy. Le site d'arrivée est situé parc Jeanne-Mance. Pour plus de renseignements sur les parcours cyclistes et les fermetures de rues aux véhicules motorisés, consultez le www.veloquebec.info/fr/govelo/info-circulation



18 h 00 à 20 h 15 - ENTREVUES SPONTANÉES

Mme Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages, est disponible à la ligne de départ pour accorder des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir et les personnalités publiques présentes.



20 h 15 - CÉRÉMONIE DE DÉPART ET ALLOCUTIONS

Benoît Cossette, animateur à Énergie Montréal 94,3, s'entretiendra sur le podium à la ligne de départ avec :

M. Pierre Lampron , deuxième vice-président des Producteurs de lait du Québec;

Mme Suzanne Lareau , présidente-directrice-générale de Vélo Québec;

M. Marc-André Gadoury, porte-parole vélo pour l'administration Coderre ;

20 h 30 - DÉPART D'UN TOUR LA NUIT

Une nacelle sera disponible pour les représentants des médias à partir de 19h30. Lors du départ, seuls les caméramans ont accès aux nacelles. Les photographes pourront y monter par la suite.



Les techniciens des camions micro-ondes doivent prendre contact avec le technicien de la sonorisation d'Un Tour la Nuit pour éviter toute interférence dans les fréquences de signaux.



21 h30 à Minuit - ARRIVÉE DES PARTICIPANTS ET ANIMATION AU SITE D'ARRIVÉE



Pour consulter le dossier de presse du Festival Go vélo Montréal : www.velo.qc.ca/fgvm2017



Note aux affectateurs et journalistes : Les accréditations et les informations pour vous permettre d'accéder à la ligne de départ (trajet et stationnement) ont été distribuées aux affectateurs.

