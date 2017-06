Venez célébrer la fête du Canada comme jamais auparavant!







Ottawa-Gatineau présentera une fin de semaine d'activités et de spectacles pour Canada 150

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Préparez-vous à célébrer la fête du Canada comme jamais auparavant! L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui les détails concernant les trois jours de festivités entourant la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada. Du 30 juin au 2 juillet, les trois sites officiels - la colline du Parlement, le Musée canadien de l'histoire et le parc Major's Hill -, présenteront une multitude d'activités et de spectacles grandioses.

Parmi les artistes qui seront sur la colline du Parlement, mentionnons Alessia Cara, Walk Off The Earth, le Cirque du Soleil, Louis-Jean Cormier, Marie-Mai, Dean Brody, Serena Ryder, Kelly Bado, Kinnie Starr, Lisa LeBlanc, Gordon Lightfoot, Mike Tompkins, Patrick Watson et Laurence Nerbonne, sans parler des invités spéciaux comme Buffy Sainte-Marie.

Au parc Major's Hill, on pourra voir Raine Maida, Chantal Kreviazuk, Mother Mother, Laurence Nerbonne et David R. Maracle, tandis qu'au Musée canadien de l'histoire The Lost Fingers et The Souljazz Orchestra seront en spectacle.

Les célébrations de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada auront lieu grâce à l'appui de notre commanditaire national, les Producteurs de poulet du Canada, et de nos commanditaires officiels le Choix du Président, Manuvie et Tim Hortons, sans oublier l'aide inestimable de plus de 500 bénévoles dévoués.

Citation

« Nous célébrerons la fête du Canada comme jamais auparavant grâce aux festivités inoubliables qui seront offertes dans le cadre de Canada 150. Les visiteurs des quatre coins du pays et du monde afflueront dans la région de la capitale du Canada pour souligner cet anniversaire avec leurs amis et les membres de leur famille. Je vous invite tous et toutes à être de la fête et à célébrer le passé, le présent et l'avenir de notre pays extraordinaire! »

­­- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les célébrations de la fête du Canada sur la colline du Parlement auront lieu le 1er juillet, de 9 h à 23 h 30. On y verra des cérémonies protocolaires, des spectacles, d'autres activités et plus. Le 2 juillet, une journée UNIS Canada s'y déroulera de 16 h à 21 h.

Les célébrations auront lieu au parc Major's Hill du 30 juin au 2 juillet. Un éventail d'activités seront offertes aux personnes de tous âges, et de talentueux artistes monteront sur scène.

Du 30 juin au 2 juillet, des activités familiales seront présentées au Musée canadien de l'histoire, y compris des expositions, des jeux, des structures gonflables, un party de danse silencieux avec DJ et des spectacles.

À 23 h, le 1er juillet, un superbe feu d'artifice musical de 20 minutes et 17 secondes illuminera le ciel d'Ottawa?Gatineau.

À titre de radiodiffuseur officiel des célébrations de la fête du Canada partout au pays, CBC/Radio-Canada présentera une série d'émissions et de reportages, dont la diffusion en direct de certaines parties du spectacle du midi sur CBC News Network, ICI RDI et d'autres plateformes. Le spectacle du soir, y compris le feu d'artifice, sera télédiffusé par Radio-Canada et CBC ainsi que diffusé en direct sur Radio-Canada.ca et CBC.ca.

