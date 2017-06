Invitation aux médias - Investissement important pour la Municipalité de Cantley







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Pontiac, M. William Amos, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un important investissement pour la Municipalité de Cantley. L'annonce se tiendra en présence de la mairesse de Cantley, madame Madeleine Brunette.

DATE : Le vendredi 2 juin 2017



HEURE : 15 h



LIEU : Maison des Bâtisseurs

8, chemin River

Cantley, Québec

J8V 2Z9

