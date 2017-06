Plaisirs d'été pour toute la famille à Rideau Hall!







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Mme Sharon Johnston invitent le public à découvrir Rideau Hall, la résidence officielle et le lieu de travail du gouverneur général à Ottawa. Accessible au public toute l'année, Rideau Hall propose des activités et des évènements spéciaux gratuits durant l'été.

Joignez-vous à nous dans le cadre d'évènements populaires annuels comme le Pique?nique des oursons du CHEO le 24 juin et la Revue annuelle de la Garde de cérémonie ainsi que le lancement de L'heure du conte à Rideau Hall le 25 juin.

Notre magnifique domaine est ouvert tous les jours et des visites guidées de la résidence historique sont aussi offertes quotidiennement (consultez l'horaire pour plus de détails).

Toutes les activités sont gratuites.

PORTES OUVERTES OTTAWA 2017

Les 3 et 4 juin - 10 h à 16 h

Au cours de la fin de semaine, visitez les salles de cérémonie de la résidence et venez en apprendre sur l'histoire et le rôle des gouverneurs généraux. Cette année, les serres et les jardins privés seront également ouverts au public.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES OURSONS DU CHEO

Le 24 juin - 8 h à 15 h

Une journée d'activités amusantes pour toute la famille vous attend au domaine de Rideau Hall lors du 34e Pique-nique annuel des oursons du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO). Parmi les activités offertes, notons des spectacles sur scène, des manèges, des jeux ainsi qu'un petit-déjeuner servi par des personnalités. Les enfants pourront aussi faire soigner leur ourson ou leur animal en peluche à l'hôpital de campagne des oursons, sous la tente B*A*S*H. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Fondation du CHEO au 613?737?2780 ou visitez www.cheofoundation.com/fr.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ESTIVALES

Le 25 juin - 10 h à 11 h 30

Joignez-vous au gouverneur général et commandant en chef du Canada pour la Revue annuelle de la Garde de cérémonie et le lancement de L'heure du conte à Rideau Hall.

Lors de cette matinée de plaisir, la Garde de cérémonie, composée de gardes provenant de divers régiments canadiens, vous en mettra plein la vue en terme d'apparat, de précision et de couleur. Puis, joignez-vous au gouverneur général, accompagné d'invités spéciaux, pour des histoires et des collations à l'occasion du coup d'envoi de L'heure du conte, une activité extérieure familiale qui célèbre la lecture et la littératie.

RELÈVE DES SENTINELLES

Du 26 juin au 24 août - Tous les jours, à l'heure juste, de 9 h à 17 h

Lors de cette cérémonie très appréciée, les sentinelles, menées par un joueur de cornemuse, défilent jusqu'à leur poste à la grille de la promenade Sussex et devant la résidence.

L'HEURE DU CONTE À RIDEAU HALL

Du 30 juin au 26 août - Chaque vendredi et samedi, de 13 h à 15 h

Cette activité familiale extérieure sera offerte tout au long de l'été en collaboration avec le Collège Frontière, un organisme canadien de bienfaisance voué à l'alphabétisation. Des bénévoles inviteront les visiteurs à les rejoindre sous la tente de lecture pour lire et participer à des activités littéraires amusantes. Pour en savoir plus sur l'organisme, visitez www.collegefrontiere.ca.

VISITE DE LA RÉSIDENCE ET DU DOMAINE

Commencez votre visite au centre d'accueil pour en apprendre davantage sur l'histoire de Rideau Hall et le rôle et les responsabilités du gouverneur général.

Jusqu'au 4 septembre : tous les jours, de 10 h à 16 h

Visitez les salles de cérémonie où l'on rend hommage aux Canadiennes et aux Canadiens et où sont reçus les dignitaires. Ces visites guidées gratuites sont offertes tous les jours, incluant les jours fériés.

Jusqu'au 28 juin : les week-ends, de 10 h à 16 h (en semaine, avec réservation)

Du 29 juin au 4 septembre : tous les jours, de 10 h à 16 h 30

Explorez à votre guise le domaine de Rideau Hall, une véritable oasis de verdure au coeur de la ville, en suivant les sentiers qui longent les parterres et les jardins. Vous pouvez aussi y pique-niquer et vous amuser avec vos enfants dans l'aire de jeux.

Tous les jours: de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités et des visites guidées offertes à Rideau Hall, composez le 613?991?4422 ou le 1?866?842?4422 (sans frais) ou écrivez-nous à guide@gg.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site à www.gg.ca/RideauHall. Nous recommandons aux personnes à mobilité réduite de communiquer avec le bureau des réservations à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Rideau Hall étant aussi un lieu de travail, veuillez noter que l'horaire des activités peut être modifié sans préavis en raison de cérémonies officielles.

