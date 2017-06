Clarivate Analytics fait l'acquisition du chef de file du marché Publons, créant ainsi la plateforme indépendante de l'éditeur ultime afin d'accélérer la recherche par le biais de l'évaluation par les pairs







PHILADELPHIE, le 1er juin 2017 /PRNewswire/ -- Clarivate Analytics a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Publons et de son importante plateforme mondiale qui permet aux chercheurs de partager, de discuter et d'être reconnus en matière d'évaluation par les pairs et de révision de la recherche universitaire. L'acquisition réunit la plus importante base de données de citations mondiale, ainsi que la plus grande plateforme au monde de reconnaissance et de données d'évaluation par les pairs à disposition des chercheurs.

«?Clarivate Analytics investit considérablement pour améliorer les solutions existantes d'analyse, de connaissance et d'optimisation du flux de travail, ainsi que pour identifier de nouvelles façons d'aider ses clients à accélérer l'innovation?», a déclaré Jay Nadler, PDG de Clarivate Analytics. «?En tout juste cinq ans, Publons a développé l'outil de découverte de réviseurs le plus important et le plus fiable au monde avec huit des 10 meilleurs éditeurs et plus de 150 000 réviseurs utilisant la plateforme. L'acquisition de Publons reflète notre engagement à créer les ensembles d'outils ultimes, objectifs et indépendants de l'éditeur destinés aux chercheurs, éditeurs, organismes de financement de la recherche et institutions, qui offrent aux experts impliqués dans l'évaluation par les pairs la reconnaissance qu'ils méritent.?»

Clarivate développe et fournit des solutions d'analyse et de flux de travail innovantes qui améliorent l'efficacité de l'ensemble du cycle de vie de la recherche, de l'idée à l'expérimentation, en passant par l'évaluation par les pairs, la publication, la diffusion et l'évaluation. L'acquisition de Publons, de sa plateforme et de ses données accroît la valeur des multiples produits de Clarivate Analytics, tout en soutenant les chercheurs dans la gestion de leur carrière et leurs travaux dans l'ensemble de l'écosystème des organismes financiers, éditeurs et institutions.

«?Le réseau de citations et les outils destinés aux chercheurs de Clarivate Analytics, et notamment les produits phares tels que Web of Science, EndNote et ScholarOne, sont quelques-uns des outils les plus largement utilisés dans la recherche?», a déclaré Andrew Preston, cofondateur de Publons. «?Daniel et moi-même avons fondé Publons avec la conviction profonde que l'évaluation par les pairs est au coeur même de la recherche. Alors que les pressions sur les publications scientifiques continuent de croître, nous voyons une opportunité pour Publons d'avoir un impact encore plus positif sur l'évaluation par les pairs. La dimension mondiale et la position impartiale de Clarivate Analytics, associées à Publons, permettront de développer davantage la plateforme, créant les outils et services dont a besoin la communauté de chercheurs.?»

Les forces combinées de Clarivate et Publons relèveront les défis essentiels en matière de recherche dans le marché mondial de la recherche d'une valeur de 1,7 mille milliards $, et notamment la recherche scientifique frauduleuse, l'inefficacité de l'évaluation par les pairs qui ralentit la recherche ainsi que l'identification et la compréhension de la recherche de pointe alors que les organismes financiers exigent de plus en plus d'impact démontrable et de preuves de contribution à l'environnement la recherche. L'évaluation par les pairs est au coeur des solutions à ces défis et sera un facteur d'amélioration future de l'ensemble de l'écosystème de la recherche.

Les cofondateurs de Publons, Andrew Preston et Daniel Johnston, ainsi que les employés de Publons ont rejoint Clarivate Analytics dans le cadre de l'acquisition. Publons développera sa base à Wellington, en Nouvelle-Zélande, ainsi que sa présence à Londres et continuera à nourrir sa culture entrepreneuriale en intégrant sa technologie aux plateformes de Clarivate Analytics et en contribuant à l'écosystème d'innovation interne de la société.

Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en apportant des connaissances et des analyses fiables aux consommateurs du monde entier, leur permettant ainsi de découvrir, protéger et commercialiser de nouvelles idées plus rapidement. Anciennement entreprise de propriété intellectuelle et des sciences de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons une collection des plus grandes activités par abonnement axées sur la recherche scientifique et universitaire, les analyses des brevets et les normes réglementaires, l'intelligence pharmaceutique et biotechnologique, la protection des marques de commerce, la protection des marques de domaine et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est désormais une société indépendante qui compte plus de 4000 employés, opère dans plus de 100 pays et détient des marques renommées qui comprennent Web of Sciencetm, Cortellistm, Derwenttm, CompuMarktm, MarkMonitor® et Techstreettm, entre autres. Pour en savoir plus, veuillez visiter clarivate.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/518145/Clarivate_00154.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 11:49 et diffusé par :