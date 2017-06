Nouvelle gouvernance dans les transports collectifs - Réseau de transport métropolitain : la qualité du service au coeur des priorités







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, les organismes de transport collectif des couronnes nord et sud (CIT et MRC) de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) fusionnent leurs expertises pour créer le Réseau de transport métropolitain (RTM).

Créé dans la foulée de la mise en oeuvre de la Loi modifiant principalement l'organisation de la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, le RTM est dorénavant responsable d'exploiter, sur l'ensemble de son territoire, les services de transport collectif réguliers par autobus et trains de banlieue, incluant le transport adapté pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Il agit sur mandat de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme exploitant de transports collectifs au même titre que le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM).

Le territoire couvert par le RTM inclut les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, la réserve indienne de Kahnawake et la Ville de Saint-Jérôme.

Une transition sans impact pour le client

La mise en place du RTM se fera de façon progressive et toute information relative à un changement d'horaire ou à une modification du service sera communiquée aux clients à l'avance.

« Il est important pour nous de faire en sorte que cette transformation organisationnelle s'amorce sans changement perceptible pour les usagers du transport collectif. Ainsi, aujourd'hui comme hier, la prestation des services de transport régulier et de transport adapté, les titres de transport, la tarification, les horaires et toutes les autres politiques demeurent inchangés », précise Raymond Bachant, directeur général du RTM.

De plus, afin d'assurer la continuité du service auprès des clients, le RTM maintient au départ les équipes des bureaux de secteur (auparavant les conseils intermunicipaux de transport) en poste à leur emplacement habituel. Les usagers ayant besoin de soutien ou ayant des questions sont donc invités à communiquer avec le service à la clientèle de leur bureau de secteur.

Pour toutes les coordonnées de service à la clientèle : rtm.quebec/fr/service-clientele

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) a la responsabilité d'exploiter les services de transport collectif réguliers par autobus et trains de banlieue, incluant le transport adapté, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités), de la réserve indienne de Kahnawake et de la Ville de Saint-Jérôme.

