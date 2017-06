L'AFPC lance sa campagne sur la sécurité des retraites







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - L'Alliance de la Fonction publique du Canada a lancé une campagne sur la sécurité des pensions et des retraites qui comprend une vidéo, un site Web et des activités de lobbying en ligne à l'intention de ses membres.

« Le projet de loi C-27 menace l'existence même des régimes de retraite à prestations déterminées et ne fera rien pour assurer une bonne retraite aux Canadiennes et aux Canadiens, déclare Robyn Benson, présidente nationale de l'AFPC. Notre campagne aidera à transmettre ce message au gouvernement et à informer nos membres sur leurs pensions et les enjeux de l'heure. »

En 2015, le premier ministre Trudeau a déclaré que les régimes à prestations déterminées, qui ont déjà été payés par les employeurs et les pensionnés, ne devraient pas être transformés rétroactivement en régimes à prestations cibles. Pourtant, c'est exactement ce qu'il s'apprête à faire avec le projet de loi C-27.

« L'objectif de la campagne est de sensibiliser nos membres, nos élus et le public au fait que les régimes d'employeur jouent un rôle important dans la sécurité de la retraite d'un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, ajoute Mme Benson. La bonification du Régime de pensions du Canada représente un pas dans la bonne direction. À nous de poursuivre sur cette lancée pour que tous les travailleurs et travailleuses aient la retraite qu'ils méritent. La protection des pensions déjà acquises par les personnes salariées ou retraitées est essentielle à l'atteinte de cet objectif. »

Visitez pensions.syndicatafpc.ca pour plus d'information.

