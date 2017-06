Le professeur Anis Maaloul primé une deuxième fois par le Emeral Literati Network







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ félicite M. Anis Maaloul, professeur de comptabilité et de fiscalité à l'École des sciences de l'administration et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec, qui s'est vu attribuer pour une deuxième année consécutive le prestigieux prix Highly Commended Paper par Emeral Literati Network Awards for Excellence 2017, pour un article qu'il a publié dans le Journal of Applied Accounting Research.

« L'expertise reconnue du professeur Maaloul, entre autres marquée par ses publications et récompensées pour leur contribution scientifique importante, rejaillit une fois de plus sur notre université, ce qui ajoute à notre fierté », a mentionné Martin Noël, directeur général.

L'article dont il est question a pour titre « Voluntary disclosure of intangibles and analysts' earnings forecasts and recommendations » et a été rédigé en collaboration Walid Ben Amar et Daniel Zéghal, tous deux professeurs à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa.

Dans cet article disponible sur R-libre, le répertoire de publications scientifiques en accès libre des professeurs-chercheurs de l'Université TÉLUQ, le professeur Maaloul et ses collègues présentent un nouvel indice pour mesurer le contenu des informations narratives divulguées sur les actifs immatériels dans les rapports annuels des entreprises. Les résultats empiriques montrent que ces informations aident les analystes financiers à améliorer leurs prévisions des bénéfices et leurs recommandations aux investisseurs.

