La Financière Sun Life fête le 150e anniversaire du Canada en donnant vie à la musique







Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques s'étend aux bibliothèques publiques de Calgary.

CALGARY, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les Calgariens pourront désormais emprunter des instruments de musique grâce au Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques - Financière Sun Life, le premier du genre dans la région. Ce programme novateur, proposé à la bibliothèque publique Memorial Park de Calgary donne à tout détenteur d'une carte de bibliothèque valide la possibilité d'emprunter divers types d'instruments de musique. Plus tôt cette année, la Financière Sun Life a annoncé l'expansion de son très populaire Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques à d'autres villes canadiennes afin de souligner le 150e anniversaire du Canada. Calgary est la quatrième ville canadienne à prendre part à ce projet novateur.

«La musique peut transformer la vie d'une personne. Tout le monde mérite de vivre l'expérience associée au partage de la musique ou au plaisir de jouer d'un instrument, a affirmé Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life. «La Financière Sun Life comprend l'importance de bâtir des collectivités saines et durables, et elle est ravie que son programme donne la possibilité aux Canadiens d'accéder à la musique.»

La Financière Sun Life fera un don de 140 000 $ à la fondation des bibliothèques publiques de Calgary pour financer le programme. Elle offrira, en outre, 150 instruments de musique et accessoires à la bibliothèque Memorial Park, notamment des guitares, des ukulélés, des violons, des batteries, des xylophones et des claviers portatifs. La Financière Sun Life a aussi créé une série de sept courtes vidéos pour expliquer comment utiliser, prendre soin et tirer le meilleur parti des instruments offerts. Que l'on soit un musicien accompli ou un débutant qui fait l'apprentissage d'un instrument, le programme est conçu pour permettre à tous d'explorer le monde de la musique.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life s'inscrit tout naturellement dans le prolongement de notre soutien à l'éducation en musique. Son objectif s'harmonise parfaitement à celui de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. La Financière Sun Life croit que les arts et la culture doivent être mis de l'avant au sein de nos collectivités et être accessibles à chacun, quelle que soit sa situation financière.

«La musique, tout comme la lecture, ouvre toutes grandes les portes à la créativité et aux idées, a indiqué Bill Ptacek, chef de la direction, bibliothèques publiques de Calgary. Grâce au Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life, les Calgariens peuvent s'initier en plus grand nombre aux arts et à la culture. Nous sommes reconnaissants à la Financière Sun Life de son investissement continu dans les bibliothèques et dans les arts et la culture de notre ville. Cet investissement novateur permet à la Financière Sun Life de figurer parmi les précieux partenaires fondateurs de la campagne Add In.»

Les bibliothèques tiendront également une activité de collecte d'instruments de musique du 1er juin au 1er juillet. Les Calgariens peuvent déposer leurs dons à la bibliothèque Memorial Park Library (1221 2nd Street SW) et au magasin Long & McQuade (225 58 Ave SE). Pour obtenir la liste des instruments souhaités et des renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site www.calgarylibrary.ca.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life a été lancé pour la première fois en avril 2016 à Toronto, puis il a été mis en place dans les bibliothèques publiques de Montréal et de Vancouver. Le programme a connu un succès retentissant dans les trois premières villes où il a été lancé, et il est désormais nécessaire d'attendre pour emprunter un instrument.

À propos de la Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 40 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos des bibliothèques publiques de Calgary

Les bibliothèques publiques de Calgary comptent plus de 600 000 membres et sont une source d'inspiration pour les Calgariens depuis plus de 100 ans. Il s'agit actuellement du deuxième plus important réseau de bibliothèques au Canada et du sixième réseau de bibliothèques municipales en importance en Amérique du Nord, car ces bibliothèques ont accueilli plus de 6,7 millions de personnes qui ont emprunté au-delà de 15,8 millions de documents (matériels et numériques). Des préparatifs sont en cours pour l'ouverture à la fin de 2018 de la nouvelle bibliothèque centrale de Calgary, structure impressionnante d'environ 22 300 m2.

À propos de la fondation des bibliothèques publiques de Calgary

Add In, la campagne au profit des bibliothèques de Calgary, est la plus importante campagne publique destinée à une bibliothèque publique de l'histoire du Canada. Inspirée par la nouvelle bibliothèque centrale de Calgary qui ouvrira ses portes en 2018, cette campagne visant 350 millions de dollars améliorera et soutiendra le réseau de bibliothèques de quartier de Calgary. Pour en savoir plus sur Add In et la vision de la fondation des bibliothèques publiques visant à créer le meilleur réseau de bibliothèques publiques au monde pour les Calgariens, rendez-vous sur le site www.addin.ca.

