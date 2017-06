Déclaration de l'Association des transformateurs laitiers du Canada en marge de la Journée mondiale du lait







OTTAWA, ON--(Marketwired - 1 juin 2017) - Pour souligner la Journée mondiale du lait, l'Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC) se joint aux producteurs de partout dans le monde et lève un verre de lait à la santé des 240 millions de femmes et d'hommes dévoués qui travaillent dans l'industrie laitière et à ceux qui apprécient nos produits dans le monde entier. Chez nous, nous célébrons les 80?000 Canadiennes et Canadiens qui contribuent à notre industrie dynamique et innovatrice.

« C'est un moment excitant pour notre industrie. Nous ne sommes pas sans défis, mais ceux-ci s'accompagnent de grandes opportunités », a déclaré Jacques Lefebvre, président et chef de la direction de l'ATLC. « Du fromage, du yogourt, du beurre, de la crème glacée jusqu'aux ingrédients laitiers, la transformation laitière est un secteur passionnant qui crée des opportunités pour une main-d'oeuvre hautement qualifiée tout en trouvant des moyens nouveaux et innovateurs pour répondre aux demandes des consommateurs canadiens. »

Recommandés par le Guide alimentaire canadien dans le cadre d'une alimentation équilibrée, les produits laitiers ne sont pas seulement bons pour la santé, mais ils le sont également pour la santé de l'économie. Dans le monde entier, les produits laitiers profitent aux moyens de subsistance d'environ un milliard de personnes grâce à la création d'emplois et aux contributions au Produit intérieur brut (PIB) mondial. Au Canada, l'industrie laitière contribue au PIB canadien la somme de 19,9 milliards $.

Aujourd'hui, nous reconnaissons tous ces employés et les remercions de leur dévouement envers l'industrie. En dégustant nos produits laitiers préférés, nous pensons à eux et apprécions les fruits de leur travail.

À propos de l'Association des transformateurs laitiers du Canada

ATLC est l'association nationale représentant les intérêts de l'industrie canadienne de transformation laitière en matière de politique publique et de réglementation. Les membres de l'ATLC comprennent certaines des marques les plus reconnues au Canada, emploient plus de 23?000 Canadiennes et Canadiens, et contribuent à notre économie nationale à hauteur de 17,3 milliards $.

