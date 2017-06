Sherwin-Williams achève l'acquisition de Valspar et crée le chef de file mondial de la peinture et des revêtements







CLEVELAND, 1 juin 2017 /PRNewswire/ -- La société Sherwin-Williams (NYSE : SHW) a annoncé aujourd'hui avoir achevé son acquisition de The Valspar Corporation (NYSE : VAL). En vertu des termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Valspar recevront 113 $ par action en espèces. Concernant l'achèvement de la transaction, l'action ordinaire de Valspar a cessé d'être négociée avant l'ouverture du marché ce jour et sera radiée de la bourse de New York.

John G. Morikis, président et directeur général de Sherwin-Williams, a déclaré : «?Nous sommes ravis d'achever cette transaction et je voudrais souhaiter officiellement la bienvenue à nos nouveaux collègues de Valspar et à l'immense talent qu'ils apportent à Sherwin-Williams. L'acquisition de Valspar accélère la stratégie de croissance mondiale de Sherwin-Williams et crée le chef de file mondial des peintures et revêtements. La combinaison de ces deux sociétés crée un portefeuille de marques d'envergure mondiale, une gamme de produits élargie, des plateformes technologiques et d'innovation de premier plan et une vaste présence mondiale. Ces capacités améliorées bénéficieront à nos clients et créeront une valeur durable à long terme pour nos actionnaires.?»

Avec son siège social situé à Cleveland, dans l'Ohio, la société combinée a généré un chiffre d'affaires 2016 pro forma de 15,8 milliards $ et emploie environ 60 000 associés à travers le monde. Elle occupe une place de choix sur le marché dans la peinture architecturale en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Chine, Australie et au Royaume-Uni. Dans les revêtements industriels, la société combinée est un chef de file mondial sur le marché des revêtements d'emballage, l'enduction de bandes en continu, les revêtements industriels généraux et les revêtements du bois industriels.

Le 2 mai 2017, Sherwin-Williams a déposé un rapport courant sur le formulaire 8-K contenant les états financiers pro forma 2016 non audités qui reflètent l'acquisition de Valspar.

Comme indiqué précédemment, Sherwin-Williams envisage d'atteindre 320 millions $ de synergies annualisées dans les domaines de l'approvisionnement, des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, ainsi que des économies en matière de processus et d'efficacité, en l'espace de trois ans. La société s'attend également à ce que cette transaction soit immédiatement rentable (à l'exception des coûts ponctuels) et améliore significativement le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de la société.

Mardi 20 juillet 2017, Sherwin-Williams annoncera les résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2017. Sherwin-Williams fournira alors ses perspectives sur la société combinée pour le troisième trimestre et l'exercice 2017 dans son ensemble, et mènera une conférence téléphonique pour répondre aux questions. Des détails complémentaires concernant la conférence seront disponibles dans les prochaines semaines.

Le 2 mai 2017, Sherwin-Williams a effectué une offre de billets de premier rang pour fournir le financement de l'acquisition de Valspar. La société a placé 6 milliards $ en obligations ayant une échéance de 3, 5, 7, 10 et 30 ans avec un taux d'intérêt fusionné moyen d'environ 3,2 pour cent.

Comme indiqué précédemment lors de l'annonce trimestrielle des dividendes de Valspar publiée le 19 mai 2017, dans la mesure où la fusion a été achevée avant la clôture de l'entreprise le 1er juin 2017, le dividende trimestriel de Valspar à verser le 8 juin 2017 ne sera pas payé.

Les offres d'échange précédemment annoncées de Sherwin-Williams de tous les billets en circulation de Valspar ont expiré à 9h00, heure de New York, le 1er juin 2017. Il n'y a pas eu d'appels d'offres supplémentaires de billets en circulation de Valspar depuis 17h00, heure de New York, le 31 mai 2017.

À propos de Sherwin-Williams

Fondée en 1866, la société Sherwin-Williams est un chef de file mondial dans la fabrication, le développement, la distribution et la commercialisation de peintures, revêtements et produits associés aux clients professionnels, industriels, commerciaux et de détails. La société fabrique des produits sous des marques bénéficiant d'une forte notoriété telles que Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® Water Seal®, Cabot® et bien d'autres. Avec son siège social situé à Cleveland, dans l'Ohio, les produits de la marque Sherwin-Williams® sont commercialisés exclusivement par le biais d'une chaîne de plus de 4100 magasins et établissements exploités en propre, alors que les autres marques de la société sont commercialisées à travers les principaux centres d'équipements ménagers, grandes surfaces, revendeurs indépendants de peinture, quincailleries, détaillants de produits pour l'automobile et distributeurs industriels. Le groupe Sherwin-Williams Performance Coatings fournit un large éventail de solutions très sophistiquées destinées aux marchés de la construction, industriels, de l'emballage et du transport dans plus de 120 pays à travers le monde. Les actions de Sherwin-Williams sont cotées à la bourse de New York (symbole : SHW). Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.sherwin.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Cette communication contient des informations prospectives concernant Sherwin-Williams et la transaction. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Il est possible d'identifier ces énoncés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que «?croire?», «?s'attendre à?», «?pouvoir?», les verbes au conditionnel, les verbes au futur, «?projeter?», «?prévoir?», «?objectif?», «?potentiel?», «?pro forma?», «?chercher?», «?avoir l'intention de?», «?s'attendre à ce que?» ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable, et comprennent des discussions sur la stratégie, les prévisions financières, l'orientation et les estimations (et notamment leurs hypothèses sous-jacentes), des énoncés concernant les plans, objectifs, attentes ou conséquences des transactions annoncées et des énoncés relatifs à la performance future, aux opérations, aux produits et aux services de Sherwin-Williams et de ses filiales. Sherwin-Williams met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. En conséquence, les résultats et l'expérience réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. De tels risques et incertitudes comprennent les éléments suivants : la capacité de Sherwin-Williams à intégrer avec succès Valspar?; les risques inhérents à l'obtention des synergies des coûts et au calendrier de celles-ci, et notamment si la transaction sera rentable, et ce dans la période envisagée?; les variations de la disponibilité et des prix des matières premières?; les conditions économiques mondiales et des marchés financiers difficiles?; les risques associés aux revenus provenant des marchés étrangers?; l'interruption, la panne ou la compromission des systèmes d'information de Sherwin-Williams?; les modifications de l'environnement législatif et réglementaire. Sherwin-Williams ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou circonstances survenant ou existant après la date à laquelle un énoncé prospectif est effectué.

CONTACTS

Pour la société Sherwin-Williams :

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Bob Wells

Vice-président directeur, communications de l'entreprise et affaires publiques

Sherwin-Williams

(216) 566-2244

rjwells@sherwin.com

Contacts presse :

Mike Conway

Directeur, communications de l'entreprise

Sherwin-Williams

(216) 515-4393

mike.conway@sherwin.com

Ou

Sard Verbinnen & Co

Jim Barron / Jared Levy / Patrick Scanlan

(212) 687-8080

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/346043/The_Sherwin_Williams_Company_Logo.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/346042/valspar_Logo.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/518557/SWEmerald_Medallion.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/518558/SWVertical_Valspar_Combined.jpg

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 11:07 et diffusé par :