L'Exposition internationale d'Autos de Lévis dévoile sa programmation 2017







Rassemblements de voitures d'exception et encan de calibre international

QUÉBEC, le 1 juin 2017 /CNW Telbec/ - Un important joueur a fait son entrée dans le marché canadien des rassemblements automobiles et sa programmation 2017 comblera assurément les amateurs de voitures du pays et des États-Unis. Présentée par l'Hôtel Le Concorde Québec et Desjardins, l'Exposition Internationale d'Autos de Lévis propose trois expositions de voitures d'exception et un encan de calibre international en collaboration avec ADESA Québec, chef de file dans l'industrie de la remise en marché de véhicules en Amérique du Nord.

En primeur dans le monde de l'exposition automobile, chaque événement est organisé autour d'un « véhicule vedette » en plus d'accueillir la catégorie des automobiles « vintages », soit 25 ans et plus (1991 et moins). L'Exposition Internationale d'Autos de Lévis est située sur un vaste site de la région de Québec et peut accueillir jusqu'à 1400 véhicules.

PROGRAMMATION 2017

10 JUIN : CHRYSLER - MOPAR (véhicule vedette + toute autre catégorie)

(véhicule vedette + toute autre catégorie) 15 JUILLET : MUSTANG - FORD (véhicule vedette + toute autre catégorie)

(véhicule vedette + toute autre catégorie) 12 AOÛT : GM (véhicule vedette + toute autre catégorie)

(véhicule vedette + toute autre catégorie) 8-9-10 SEPTEMBRE : ENCAN en collaboration avec ADESA Québec (ouvert à tous)

L'Exposition Internationale d'Autos de Lévis réserve à ses visiteurs des journées animées et festives avec musique, cuisine de rue (Food Trucks) et plus de 10 000$ en prix de présence par événement. La participation aux rassemblements de l'Exposition Internationale d'Autos de Lévis est gratuite pour les visiteurs et 10$ pour les exposants. Fins connaisseurs, amateurs de belles voitures, familles et curieux sont les bienvenus !

Encan de calibre international

En nouveauté cette année, l'Exposition Internationale d'Autos de Lévis présente un premier encan de niveau international, en collaboration avec ADESA Québec. En plus d'attirer des milliers de Québécois et de Canadiens, cet encan majeur attirera de nombreux visiteurs américains, qui jouissent actuellement d'un taux de change avantageux pour effectuer l'achat de pièces de collection.

À propos de l'Exposition Internationale d'Autos de Lévis

L'Exposition Internationale d'Autos de Lévis est LE rassemblement annuel d'envergure de Québec pour tous les amateurs de voitures d'hier à aujourd'hui. Chaque événement attire des milliers d'exposants et de visiteurs. L'Exposition Internationale d'Autos de Lévis se donne pour mission de rassembler les passionnés de voitures tout en faisant rayonner la ville de Lévis en participant à sa prospérité économique. L'Exposition Internationale d'Autos de Lévis est une initiative de l'homme d'affaires M. Jean-Guy Sylvain, propriétaire de nombreux établissements hôteliers à travers le Canada et les États-Unis.

Pour plus d'information, visitez www.internationallevisautoshow.com

Exposition Internationale d'Autos de Lévis. 4176, route des Rivières, Lévis, Québec (Canada) G6J 1J4

