Corby célèbre sa 7ème année de Responsib'All Day en aidant 11 communautés à travers le Canada

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Au lieu de se render au bureau comme d'habitude, aujourd'hui, les employés de Corby Spiritueux et Vins se mobilisent à travers tout le Canada en se portant volontaires pour aider les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la septième édition annuelle du Responsib'All Day, une journée au cours de laquelle les employés de Corby s'impliquent dans les engagements de l'entreprise en matière de responsabilité sociale, à savoir encourager la consommation responsable de boissons alcoolisées, permettre aux employés de se réaliser, protéger la planète et améliorer la vie communautaire.

L'équipe de Corby rejoindra les 18,500 employés internationaux de Pernod Ricard, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, avec l'objectif principal de répandre la « convivialité » autour du monde. Faisant écho à la devise de Pernod Ricard dans le domaine de la responsabilité civile « Vivons Ensemble, Mieux», les employés du groupe dans 85 pays supporteront les communautés locales en créant ou améliorant des lieux de rassemblement, d'échange et de partage dans leurs collectivités locales.

"La responsabilité civile et le bien-être de nos communautés ont toujours été au coeur de que tout ce nous faisons à Corby et cette journée permet de ré-affirmer notre support pour nos employés, consommateurs et partenaires" a déclaré Valerie Brive-Turtle, Directrice des communications, des relations publiques et de la responsabilité sociale d'entreprise. "Je suis fière de nos employés qui travaillent tous de concert dans le but d'améliorer la qualité de vie des collectivités canadiennes et d'en faire des endroits où il fait bon vivre."

Les employés du siège social de Corby à Toronto, retourneront au Waterfront Neighbourhood Centre (WNC) pour continuer le travail qu'ils avaient commencé l'an dernier dans cet établissement situé au coeur du quartier connaissant la croissance la plus rapide de la ville. Célébrant cette année ses 25 ans d'existence, ce centre communautaire offre des services de soutien à des milliers d'adultes, de familles, de jeunes à risque et de personnes âgées. Les employés de Corby aideront les équipes locales en construisant des meubles et accessoires de jardin, en entretenant les jardins communautaires et en faisant de la peinture.

"Nous sommes ravis d'accueillir les employés de Corby dans notre centre communautaire pour marquer l'année de nos 25 ans" a déclaré Leona Rodall, Directrice Exécutive du WNC. "Notre communauté est très fière de ses programmes offerts 7 jours sur 7 avec plus de 95,000 heures de programmation sociale tous les ans. Les employés de Corby revitaliseront nos espaces communs et supporteront notre quartier et ses programmes et services dans le cadre du Responsib'All Day: une aide incroyable pour marquer cette année de célébration pour nous!"

Pour souligner la journée Responsib'All Day, des initiatives communautaires similaires se dérouleront dans 10 autres villes canadiennes: Halifax, NS; Point Parlee, NB; Charlottetown, PEI; St. John's, NL; Frelighsburg, QC; Windsor, ON; Winnipeg, MB; Saskatoon, SK; Calgary, AB; et Vancouver, BC. D'un océan à l'autre, les employés de Corby participeront à diverses activités visant à améliorer les espaces verts, les centres communautaires et les parcs publics de leur région.

"Nous sommes une entreprise avec près de 160 ans d'histoire au Canada et nous sommes vraiment fiers de pouvoir contribuer à aider les communautés dans lesquelles notre compagnie et nos employés vivent", a affirmé Patrick O'Driscoll, Président et Chef de la Direction de l'Entreprise. "Aider nos voisins et protéger l'environnement nous tiennent vraiment à coeur chez Corby et aujourd'hui, nous nous mobilisons tous de la côte Ouest à la côte Est pour faire une différence".

À propos du Waterfront Neighbourhood Centre

Depuis plus de 25 ans, le Waterfront Neighbourhood Centre (anciennement connu sous le nom de Harbourfront Community Centre) répond aux besoins des résidents de son quartier riverain hétérogène et en constante évolution. À titre d'agence municipale sans but lucratif de la Ville de Toronto, WNC offre plus de 620 programmes récréatifs, sportifs, culturels, alimentaires et sociaux à quelque 245?000 participants de tous âges. WNC est une organisation inclusive qui travaille en étroite collaboration avec les résidents pour concevoir et livrer des programmes et des services qui font la promotion d'un mode de vie sain et reflètent les besoins et les intérêts des résidents du quartier, en offrant notamment un soutien spécifique à la clientèle vulnérable, marginalisée et isolée. Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de WNC à waterfrontnc.ca.

Au sujet de Corby

Corby Spiritueux et Vins Limitée est l'un des chefs de file au Canada dans la commercialisation et la distribution de spiritueux ainsi que dans l'importation de vins. Le portefeuille des marques propres à Corby inclut certaines des marques les plus renommées et les plus prestigieuses au Canada, notamment les whiskies canadiens J.P. Wiser'sMD, Lot 40MD, Pike CreekMD et Gooderham & WortsMD, ainsi que le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD et les liqueurs McGuinnessMD et CriolloMD, produits par sa société soeur, Hiram Walker & Sons Ltée de Windsor(Ontario). Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et des vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskys écossais Chivas RegalMD, The GlenlivetMD et Ballantine'sMD, le whisky irlandais JamesonMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, Wyndham EstateMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD, GraffignaMD et KenwoodMD. En 2016, Corby a été nommée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour la sixième année consécutive par la filiale canadienne de l'institut Great Place to WorkMD, en plus de figurer sur la liste des 100 meilleurs employeurs du Grand Toronto pour une troisième année. Établie à Toronto (Ontario), Corby est cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter (@CorbySW) et Instagram (@CorbySW).

