Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Regina







REGINA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Premières Nations, des Métis et des Affaires du Nord.

Date : vendredi 2 juin 2017



Heure : 12 h (HNC)



Lieu : Saskatchewan Gallery

Édifice de l'Assemblée législative de la Saskatchewan

2405, promenade Legislative

Regina (Saskatchewan)

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 11:06 et diffusé par :