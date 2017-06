La vodka Russian Standard® s'associe au Cirque du Soleiltm à titre de commanditaire officiel de vodka pour les spectacles de la tournée aux États-unis et au Canada







NEW YORK, 1er juin 2017 /CNW/ - La vodka Russian Standard®, première vodka russe premium, s'est engagée dans un partenariat de plusieurs années avec le Cirque du Soleil en tant que commanditaire officiel de vodka lors des tournées américaine et canadienne. L'entente entre ces deux multinationales renommées prendra différentes formes, notamment l'activation d'événements sur les sites, la création de contenu associant les deux marques, une présence en ligne et une intégration dans les marchés de détail.

«?Nous avons décidé de nous associer au Cirque du Soleil parce que c'est une entreprise visionnaire qui connaît un grand succès dans le monde du spectacle?», explique Leonid Yangarber, PDG de Roust Americas. «?La vodka Russian Standard® s'est bâti une clientèle fidèle autant aux États-Unis qu'au Canada, mais nous croyons que le Cirque du Soleil peut constituer un partenaire de choix pour introduire Russian Standard® à de nouveaux consommateurs en quête d'expériences de qualité exceptionnelle.?»

«?Nous sommes ravis de nous associer à la vodka Russian Standard®, une marque haut de gamme qui, grâce à ses activations créatives, permettra d'élever le niveau d'implication de l'expérience déjà unique que propose le Cirque du Soleil?», ajoute Richard L. Davies, Chef mondial - alliances corporatives et licences.

À propos de Roust Americas :

Roust Americas est une filiale de Roust Group, le plus important producteur de spiritueux en Europe centrale et en Europe de l'Est, et le deuxième plus important producteur au monde en matière de volume. Roust Americas est responsable de la gestion, de la distribution et du marketing de marques mondialement reconnues, comme Russian Standard® Vodka, Zubrowka®, Green Mark® Vodka, les mousseux Gancia® et le cognac De Luze®.

À propos du Cirque du Soleil :

De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise de divertissement artistique de haute qualité qui compte près de 4 000 employés, dont 1 300 artistes, provenant de plus d'une cinquantaine de pays différents.

Le Cirque du Soleil a entraîné dans son rêve plus de 180 millions de spectateurs, dans plus de quatre cents villes dans plus d'une soixantaine de pays sur six continents. L'entreprise a établi son Siège social international à Montréal. Pour plus d'information sur le Cirque du Soleil, visitez www.cirquedusoleil.com.

