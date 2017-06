La Presse deviendra 100 % numérique à partir de 2018







LA DERNIÈRE ÉDITION PAPIER SERA PUBLIÉE LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE PROCHAIN

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du succès obtenu par son application pour tablette La Presse+, La Presse marquera la fin d'une époque en cessant la publication de son édition papier du samedi, le 30 décembre 2017. Le quotidien montréalais franchira ainsi une nouvelle étape en devenant un média à 100 % numérique.

L'ENGOUEMENT POUR LA PRESSE+ S'ÉTEND À L'ÉDITION DU SAMEDI

Suite à l'arrêt de la publication de l'édition papier en semaine, la grande majorité des lecteurs n'a pas tardé à modifier ses habitudes pour adopter La Presse+, tout d'abord en semaine, mais aussi le samedi. Au cours de l'année 2016 seulement, l'engouement pour la Presse+ s'est traduit par une hausse impressionnante de 18,7 %1 de son auditoire, la moyenne quotidienne des ouvertures se chiffrant aujourd'hui à plus de 273 000 tablettes uniques2. Au cours des dernières années, les annonceurs ont suivi la même tendance comme en témoigne le fait que 90 % de nos revenus publicitaires proviennent désormais de nos plateformes numériques.

« L'adhésion massive à la Presse+ nous amène à franchir cette étape-charnière de notre transformation numérique. Nous sommes conscients que la fin de l'édition papier du samedi affectera des lecteurs parmi les plus assidus et les plus fidèles, soit ceux et celles qui étaient des abonnés de longue date à la Presse. C'est pourquoi nous tenions aujourd'hui à les informer à l'avance de notre décision, afin d'assurer une transition fluide et respectueuse. Nous tenons également à les remercier pour leur fidélité et leur soutien constant au fil des ans. Des mesures d'accompagnement seront bientôt proposées pour faciliter leur passage à La Presse+ », a commenté Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse.

UNE ORGANISATION EN ÉVOLUTION

Avec l'abandon définitif de sa version papier, La Presse complète son passage vers un modèle 100 % numérique. Cette transformation l'emmené à revoir son organisation du travail, notamment par l'implantation de systèmes et d'outils mieux adaptés et plus performants. Compte tenu de ces impacts et du contexte actuel de l'industrie des médias, cette transformation d'entreprise entraînera une réduction de personnel qui touchera 49 emplois réguliers et temporaires. Ces employés se verront offrir des mesures d'accompagnement. Un programme de départs volontaires est en voie d'être mis en place en collaboration avec les syndicats. La totalité des départs s'effectuera à l'intérieur d'une période qui s'étendra jusqu'au début de 2018.

Le nombre d'employés oeuvrant dans la salle de rédaction de La Presse demeure supérieur à ce qu'il était lorsque le projet de La Presse+ a été lancé en 2011, et ce, dans un contexte où la crise de l'industrie des médias s'est traduite par une réduction importante des effectifs dans les salles de nouvelles de l'ensemble du Canada et de l'Amérique du Nord.

« Réduire le nombre de postes n'est jamais une décision facile à prendre, mais La Presse continue d'adapter ses structures organisationnelles aux réalités de son modèle numérique. Par ailleurs, nous pouvons miser sur un modèle qui a le potentiel requis pour soutenir la plus grande salle de nouvelles du Québec et la diffusion d'une information de qualité, un élément essentiel au sein de l'espace démocratique », a ajouté Pierre-Elliott Levasseur.

Nos ententes de collaboration avec les entrepreneurs, les distributeurs et les camelots prendront également fin avec la disparition de La Presse papier. Nous tenons à les remercier pour l'excellent travail effectué durant toutes ces années.

Leader de l'information numérique, La Presse franchit une nouvelle étape importante de sa riche histoire. Un grand merci à tous nos annonceurs et à tous nos employés, ainsi qu'à tous les lecteurs et lectrices de la Presse+ qui continuent de nous accompagner à tous les jours.

