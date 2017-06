Aldergrove Credit Union conclut un partenariat stratégique avec Co-operators







ALDERGROVE, BC et GUELPH, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Aldergrove Credit Union et Co-operators ont annoncé qu'elles ont conclu un partenariat stratégique pour offrir des produits et services d'assurance de Co-operators aux clients d'Aldergrove Credit Union à Aldergrove, Abbotsford, Langley et Mission, en Colombie-Britannique.

Co-operators sera le fournisseur exclusif d'Aldergrove Insurance Services, filiale d'assurance de cette coopérative d'épargne et de crédit. Aldergrove communiquera avec ses clients pour discuter de la façon dont ce partenariat permettra de mieux répondre à leurs besoins d'assurance. Leurs contrats d'assurance existants resteront en vigueur jusqu'à leur échéance, sans aucune modification aux primes ou aux garanties. Par la suite, ils se feront offrir des produits similaires de Co-operators.

« Nous sommes très heureux de démarrer ce nouveau chapitre avec Co-operators, » a déclaré Gus K. Hartl, président et chef de la direction d'Aldergrove Credit Union. « Ce partenariat nous assure d'offrir des services d'assurance de premier ordre au Canada en intégrant les systèmes omnicanaux de Co-operators pour le bienfait de nos membres, de nos clients, de nos employés et des collectivités que nous desservons. »

Ce partenariat stratégique mise sur la relation solide qu'entretient Aldergrove avec Co-operators par l'entremise du Groupe CUMIS, sa filiale qui se consacre aux caisses d'épargne et de crédit, qui offre à Aldergrove des produits d'assurance vie personnelle et créancier.

« Aldergrove Credit Union est un choix naturel pour nous, car nous partageons les mêmes valeurs, ainsi que le même engagement à aider les collectivités où nous faisons affaire, » a dit Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous nous attendons à un partenariat efficace qui démontre comment les coopératives peuvent collaborer pour mieux servir leurs membres. »

Aldergrove Credit Union

Aldergrove Credit Union est une coopérative des services financiers, située au coeur de la vallée du fleuve Fraser. Elle offre des services bancaires personnels et commerciaux, ainsi que des solutions d'assurance et de planification financière à ses membres et aux clients dans les collectivités de Langley, Aldergrove, Abbotsford et Mission. Comptant environ 120 employés, la caisse d'épargne et de crédit dessert 18 000 membres et gère six succursales bancaires, trois agences d'assurance et trois cabinets de planification financière. Pour en savoir plus, visitez le site www.aldergrovecu.ca (en anglais seulement).

Co?operators

Le Groupe Co?operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif s'élève à plus de 47 milliards de dollars sous administration. Par l'entremise de ses filiales, Co?operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placements. Co?operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co?operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights, et figure au palmarès des 50 entreprises citoyennes établi par Sustainalytics et publié dans L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

