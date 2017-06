Forum Vieillir et vivre ensemble - Plus de 200 partenaires réunis pour réfléchir aux meilleures façons de favoriser le vieillissement actif et la pleine participation des aînés







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Pour favoriser le vieillissement actif et le mieux-être des personnes aînées du Québec, plus de 200 partenaires sont réunis à Québec, les 1er et 2 juin, dans le cadre du Forum Vieillir et vivre ensemble : bilan, échanges et perspectives. À cette occasion, les premiers résultats du plan d'action gouvernemental 2012-2017 découlant de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec seront présentés.

C'est ce matin que la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, a donné le coup d'envoi à cet événement qui permettra de faire le point sur des enjeux et de réfléchir collectivement aux perspectives en matière de vieillissement actif.

Les partenaires réunis, qui représentent principalement des organisations engagées auprès des personnes aînées ainsi que des organismes des milieux municipal et de la recherche, aborderont différents thèmes, dont le soutien aux proches aidants d'aînés, l'habitation et les milieux de vie, le transport et la mobilité des aînés ainsi que la présence des travailleurs expérimentés sur le marché du travail.

« Au cours des deux prochains jours, nous prendrons, ensemble, le temps de regarder dans notre rétroviseur pour voir tout le travail accompli depuis l'adoption de la première politique québécoise sur le vieillissement en 2012. Nous nous projetterons également vers l'avenir pour réfléchir aux grandes lignes de nos futures actions. Ce sera l'occasion d'échanger, de façon constructive, sur l'adaptation de nos pratiques en fonction d'une vie plus longue et plus active, notamment pour soutenir et encourager l'engagement des personnes aînées au sein de leur communauté. Je suis convaincue que ce forum tracera la voie à des approches prometteuses et qu'il saura favoriser de nouveaux et fructueux partenariats. Il répondra ainsi à cette volonté d'aller plus loin qui anime chacun et chacune d'entre nous. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

En 2012, le Québec adoptait sa première politique à l'égard des personnes aînées, Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec , et un premier plan d'action pour les années 2012-2017.

, et un premier plan d'action pour les années 2012-2017. Les objectifs de cette politique sont les suivants :

adapter le Québec au vieillissement rapide de sa population tout en veillant à l'équité intergénérationnelle;



améliorer les conditions de vie des aînés, notamment des plus vulnérables;



permettre aux aînés qui le souhaitent de rester chez eux le plus longtemps possible sans que leur sécurité soit compromise.

Depuis 2012, les investissements cumulés ont atteint 2,05 milliards de dollars :

17 millions de dollars afin de favoriser la participation sociale des aînés dans leur communauté;



781 millions de dollars afin de permettre aux personnes aînées de bien vieillir en santé dans leur communauté;



1,075 milliard de dollars afin d'offrir aux personnes aînées des environnements sains, sécuritaires et accueillants;



170 millions de dollars d'aide fiscale additionnelle pour le maintien à domicile des aînés et d'appui aux aidants naturels, ce qui a permis la mise en place ou la bonification de crédits d'impôt;



2,4 millions de dollars pour la recherche et pour le développement des connaissances à l'égard du vieillissement de la population au Québec.

En 2017, les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient 18 % de la population. Ce pourcentage devrait atteindre 25 % en 2031.

