C'est parti pour une 4e édition du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer!







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Toutes sortes d'activités seront proposées au grand public aux quatre coins du Québec au cours du mois de juin. Que ce soit en organisant, participant ou donnant, tout le monde est invité à prendre part au Grand défoulement!

Comme des milliers d'autres personnes l'ont fait au cours des trois premières éditions, plusieurs Québécois seront de ce vaste mouvement de solidarité organisé par la Fondation québécoise du cancer, soutenu par Co-operators. Tous les profits de ces activités appuieront la mission de la Fondation qui offre du soutien au quotidien aux personnes touchées par le cancer. En couple, en famille, entre collègues, entre amis, à l'école ou en solo, que ce soit pour rendre hommage ou soutenir une personne touchée par le cancer, chaque initiative viendra ainsi en aide à des milliers de Québécois. L'important, c'est de passer à l'action!

Parce que 1 Québécois sur 2 fera face au cancer au cours de sa vie

« Il est important de se mobiliser! Pour que ceux qui font face au cancer puissent espérer une meilleure qualité de vie. La Fondation est là, comme une 2e famille, en offrant écoute, réponses et réconfort, partout au Québec. Cet élan de solidarité humaine a le pouvoir de faire naître des sourires au coeur de l'épreuve, croyez-moi! », exprime le porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, Bruno Pelletier.

M. Patrick Décarie, vice-président de Co-operators, réitère sa fierté d'appuyer le Grand défoulement : « Notre entreprise est solidaire envers les personnes touchées par le cancer. Nous nous impliquons parce que, pour une personne atteinte tout comme son entourage, le quotidien est un défi en soi. »

Pour organiser, participer ou donner,

visitez le granddefoulement.ca

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements en oncologie. De plus, par ses services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 10:51 et diffusé par :