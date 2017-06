Groupe Canam réduit sa participation dans Groupe ADF







SAINT-GEORGES, QC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Canam inc. (TSX: CAM) (« Groupe Canam » ou la « Société ») annonce qu'elle a vendu en date du 31 mai 2017 la propriété de 20 000 actions avec droit de vote subalterne de Groupe ADF inc. (« Groupe ADF ») (TSX: DRX) de Terrebonne au Québec, représentant approximativement 0,11 % des actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation de cette catégorie. Immédiatement avant l'opération donnant lieu à la diffusion du présent communiqué de presse, Groupe Canam détenait 1 827 844 actions avec droit de vote subalterne de Groupe ADF, soit environ 9,99 % des actions en circulation de cette catégorie. Suite à cette opération, Groupe Canam détient 1 807 844 actions avec droit de vote subalterne de Groupe ADF, soit 9,88 % des actions en circulation de cette catégorie. Les actions ont été vendues sur le marché secondaire de la Bourse de Toronto, à un prix moyen par action de 2,904 $.

Les actions sont détenues à des fins d'investissement. Groupe Canam compte réévaluer son placement sur une base continue et pourrait selon les circonstances, modifier à la hausse ou à la baisse sa participation dans le capital-actions de Groupe ADF.

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte visant le présent communiqué peut être obtenue auprès de Ginette Gélineau du Service des communications, au 450 641-4000 ou sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Groupe Canam inc.

Groupe Canam se spécialise dans la conception de solutions intégrées et la fabrication de produits sur mesure pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord. Chaque année, Groupe Canam participe en moyenne à 10 000 projets de bâtiments, charpentes métalliques et ponts qui peuvent inclure des services de préconstruction et de gestion de projets. La Société exploite 23 usines en Amérique du Nord et emploie près de 4 650 personnes au Canada, aux États-Unis, en Roumanie et en Inde.

