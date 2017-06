Nous aimons la beauté qui donne en retour.







Chaque achat du NOUVEAU Fard à joues cuit au four Une Beauté qui compte Mary KayMD en édition limitée transforme la vie de femmes et d'enfants.

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Nous aimons changer le monde, un produit de beauté à la fois. Depuis 2008, Mary Kay aide à transformer la vie de femmes et d'enfants dans le monde entier par l'entremise de notre programme Une beauté qui compteMD. Pour continuer la tradition de générosité, nous avons créé le NOUVEAU Fard à joues cuit au four Une beauté qui compte Mary KayMD en édition limitée? dans les teintes bien nommées Coeurs généreux et Grand coeur. Ainsi, les femmes dans le monde entier peuvent porter ce fard à joues en édition limitée? et faire partie d'une initiative qui aide femmes et enfants dans le besoin tout en contribuant à un mouvement mondial.

Participez au programme Une beauté qui compteMC de Mary Kay et aidez à changer la vie de femmes et d'enfants dans le monde entier. Au Canada, un don de 2 $ sera versé pour chaque vente des NOUVEAUX Fards à joues cuit au four Mary KayMD Une beauté qui compteMDen édition limitée? lancés le 16 mai. Les Cosmétiques Mary Kay ltée est fière de soutenir l'action de la Fondation caritative Mary Kay Ash visant à aider les femmes vivant avec le cancer par le biais du programme Belle et bien dans sa peauMD ainsi qu'à mettre fin à la violence conjugale en versant des subventions à des refuges pour femmes et à des programmes communautaires.

Le respect de la philosophie personnelle de notre fondatrice Mary Kay Ash est la force d'impulsion derrière le mouvement mondial Une beauté qui compteMD Mary Kay Ash disait : « Avant de pouvoir recevoir les merveilleux trésors d'une vie heureuse, donnez de votre temps, « Donnez un peu de vous-même. Soyez serviable pour les autres. Seules les choses que vous donnez peuvent vous revenir par multitudes dans votre vie. »

Communiquez votre Conseillères en soins de beauté indépendante Mary Kay pour acheter un NOUVEAU Fard à joues cuit au four Une Beauté qui compte Mary KayMD en édition limitée? et découvrez comment un petit achat peut se transformer en un puissant geste de générosité.

*Offerts jusqu'à épuisement des stocks.

Au sujet de Mary Kay

Chez Mary Kay, le succès réside dans notre engagement envers des produits de qualité, une opportunité gratifiante et un impact positif dans la communauté. Pendant plus de 53 ans, Mary Kay a inspiré des femmes à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux dans environ 40 pays. En tant que compagnie de plusieurs milliards de dollars, nous offrons des soins de la peau de pointe, des teintes de maquillage audacieuses et des fragrances. Découvrez d'autres raisons d'aimer Mary Kay à marykay.ca.

SOURCE Mary Kay Cosmetics Ltd.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 10:03 et diffusé par :