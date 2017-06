Le tirage Powerball de samedi attire plus de de canadiens que jamais chez theLotter.com







June 1, 2017

Augmentation considérable des ventes au Canada pour le tirage de 455 millions $CA

Ce week-end, tous les yeux sont rivés vers les États-Unis, alors que le jackpot du Powerball a été remis en jeu à 455 millions $CA**. Plusieurs dizaines de milliers de Canadiens traversent la frontière ou se connectent pour jouer au Powerball en ligne via theLotter, ainsi, la probabilité qu'un canadien remporte le jackpot augmente de jour en jour.

L'intérêt du Canada pour les loteries américaines a grimpé en flèche quand un joueur québécois de theLotter a remporté, en 2016, le deuxième prix au tirage Powerball de 2,15 milliards $CA. Les agents de theLotter avaient acheté le ticket Powerball aux États-Unis et l'avaient scanné dans son compte en ligne. theLotter a organisé le voyage du joueur afin qu'il puisse récupérer son gain de 1,35 million de $CA. Suite à ce succès, les ventes en ligne de tickets de loterie aux États-Unis via theLotter.com ont largement augmenté.

Grâce à son bureau situé dans l'Oregon, theLotter achète des tickets de Powerball et Mega Millions sur support papier. Ainsi, les canadiens ont légalement le droit de jouer au Powerball, car les tickets Powerball achetés dans l'Oregon ne quittent jamais l'état. De plus, le site officiel de Powerball affirme : "Pour jouer et récupérer vos gains, vous n'avez pas à être citoyen ou résident américain". Mais aussi, le Canada ne prélève aucune taxe sur les prix (notez que l'IRS américain prélève 38% sur les prix de plus de 600 $).

theLotter.com est le premier service d'achat de tickets de loterie au monde - il permet de commander des tickets de loterie officiels dans le monde entier et ne facture aucune commission sur les gains. Depuis 2002, le service a permis de remporter 80 millions de $CA et depuis janvier 2016, theLotter a aidé à créer des millionnaires Powerball au Canada, au Salvador et en Australie, et un chauffeur de Moscou a gagné 1,5 million $CA au Lotto Autrichien ! Les histoires de gagnants les plus marquantes se trouvent ici.

** En date du samedi 3 juin, le jackpot du Powerball US est estimé à 337 millions $. Les prix cités dans cet article sont des conversions approximatives en dollars canadiens.

