Le Canada resserre ses liens culturels et économiques avec la Jordanie

Le nouveau traité de coproduction audiovisuelle avec la Jordanie entre en vigueur

GATINEAU, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les industries culturelles canadiennes constituent un secteur clé de notre économie. En soutenant les industries culturelles et les créateurs canadiens, le gouvernement favorise une croissance inclusive et la création d'emplois, renforce la classe moyenne et aide ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur d'un nouveau traité de coproduction audiovisuelle avec le Royaume hachémite de Jordanie. Les traités de coproduction permettent aux producteurs de combiner leurs ressources créatives et financières pour créer des coproductions qui stimulent les investissements étrangers, créent de bons emplois pour la classe moyenne et accroissent les échanges en matière de culture et de savoir-faire entre les pays partenaires.

Le nouveau traité vise à positionner le Canada à titre de partenaire de choix en matière de coproduction, car il stimule sa compétitivité à l'échelle mondiale tout en s'adaptant à l'évolution rapide de l'environnement technique de la production audiovisuelle.

« Le Canada est fier d'avoir mis sur pied le tout premier partenariat de coproduction audiovisuelle avec la Jordanie et je suis ravie à l'idée que les producteurs canadiens auront recours à ce traité pour créer encore plus de contenu de renommée internationale. En plus de consolider la position du Canada à titre de partenaire de choix en matière de coproduction audiovisuelle, ce nouveau traité met l'industrie audiovisuelle à l'avant?scène tout en offrant un avantage concurrentiel au Canada dans l'univers de la coproduction. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Canada possède des traités de coproduction depuis près de 50 ans et a signé des traités de coproduction audiovisuelle avec 55 pays.

Au cours des 10 dernières années, le Canada a réalisé 643 coproductions audiovisuelles régies par des traités, dont les budgets totaux de production s'élèvent à 4,9 milliards de dollars.

