Avis aux médias - Une saison 2017 prometteuse pour les triporteurs d'Un vélo une ville - Lancement d'un nouveau projet-pilote de micro-franchises solidaires à Montréal

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Bernard Landry, président du conseil d'administration de l'entreprise d'économie sociale Un vélo une ville et ancien premier ministre du Québec, invite les représentants des médias au lancement officiel de la saison 2017 du service de tripoteurs à l'intention des aînés à travers le Québec. L'événement se tiendra à la Grande-Place du complexe Desjardins, le 5 juin prochain à 10 h 30.

Durant la conférence de presse, plusieurs nouveautés seront présentés, notamment :

l'implantation d'un projet-pilote de micro-franchises solidaires dans l'arrondissement Ville-Marie ;

; l'annonce d'un nouveau partenariat avec le Groupe Maurice;

la bonification du service à travers le Québec.

Lancement de la saison 2017 d'Un vélo une ville

Quand : 5 juin, à 10 h



Où : Grande-Place du complexe Desjardins,

150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

À propos d'Un vélo une ville

Fondé en 2013, Un vélo une ville est une entreprise d'économie sociale dont la mission est d'améliorer les conditions de vie des ainés en brisant leur isolement, tout en favorisant la persévérance et la réussite scolaire. Un service de balades de plaisance et utilitaires en triporteur, offert gratuitement pendant la saison estivale aux ainés vivant en résidence ou vivant à leur domicile de manière autonome, est opéré par des jeunes en quête de persévérance et réussite scolaire provenant des villes ou des municipalités desservies. Un vélo une ville est présent dans une vingtaine de municipalités au Québec et en Ontario.

