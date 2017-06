Vivo devient le commanditaire officiel de la Coupe du monde 2018 et 2022 de la FIFA(MC)







- Vivo devient le commanditaire exclusif de téléphone intelligent de la Coupe du monde 2018 et 2022 de la FIFA(MC)

BEIJING, 1er juin 2017 /CNW/ -- Le soccer est l'un des sports les plus fascinants qui soient, et la Coupe du monde de la FIFA, étant l'une des plus grandes compétitions sportives du monde, capte toujours l'attention des auditoires de la planète entière. Vivo, la marque mondiale de téléphone intelligent, annonce une entente avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour commanditer la Coupe du monde de cette organisation pour six ans, couvrant ainsi deux cycles de tournoi. Cela signifie que Vivo deviendra le commanditaire officiel des Coupes du monde 2018 et 2022 de la FIFA.

Commandite consécutive de deux Coupes du monde de la FIFA

À titre de marque mondiale de téléphone intelligent commanditaire de la Coupe du monde de la FIFA, Vivo commanditera de manière consécutive la Coupe des confédérations 2017 de la FIFA, la Coupe du monde 2018 de la FIFA en Russie, la Coupe des confédérations 2021 de la FIFA, et la Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar. Grâce à son immense influence planétaire, la collaboration de six ans portera Vivo à un niveau inégalé en matière d'exposition internationale. Le logo Vivo apparaitra durant chaque match sur les panneaux publicitaires du terrain, les billets d'accès, en toile de fond des communiqués de presse, et dans d'autres sphères promotionnelles clés. Les droits conférés par la FIFA comprennent des programmes spéciaux de marketing, comme la possibilité d'inviter des invités à prendre des photos des joueurs à l'aide de téléphones Vivo lors des séances de réchauffement avant-match. Vivo introduira prochainement un téléphone personnalisé pour la Coupe du monde de la FIFA, offrant aux consommateurs de produits Vivo et aux passionnés de soccer une expérience exceptionnelle. De plus, le personnel de la FIFA utilisera les téléphones intelligents Vivo sur le site et lors de la Coupe des confédérations 2017 de la FIFA, laquelle débutera le 17 juin, marquant ainsi le début de la collaboration entre Vivo et la FIFA.

Étant l'un des événements sportifs les plus importants du globe, la Coupe du monde de la FIFA exerce une influence extraordinaire et jouit d'une couverture mondiale remarquable. Pour certaines marques de l'industrie du téléphone intelligent, y compris Vivo, devenir commanditaire de la Coupe du monde de la FIFA est une grande réalisation. M. NI Xudong, vice-président directeur de Vivo, explique : « Le soccer est un sport débordant de passion et d'émerveillement, faisant la joie de millions de passionnés partout sur la planète. L'esprit du soccer se fonde sur le progrès constant et rigoureux. En devenant un commanditaire mondial de la Coupe du monde, Vivo espère s'associer étroitement avec l'esprit du soccer et faire connaître aux consommateurs du monde entier l'image de marque créative, joyeuse et internationale de Vivo. Entre-temps, Vivo transmettra à la Coupe du monde et au monde du soccer son propre esprit personnalisé, dynamique et jeune. »

Parmi les nombreuses marques constituant l'industrie mondiale du téléphone intelligent, l'accent persistant que Vivo met sur l'amélioration a attiré les organisateurs de la Coupe du monde de la FIFA. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, indique : « Le soccer et la technologie se rapprochent chaque jour, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci, et c'est un bon moment pour établir un partenariat de cette nature avec l'une des plus grandes marques de téléphone intelligent au monde. Nous sommes très enthousiastes de travailler étroitement avec Vivo et sommes impatients de voir leur engagement lors des prochaines éditions de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe des confédérations de la FIFA. »

Le marketing sportif comme outil d'internationalisation

Dès 2014, Vivo a commencé à investir des marchés de l'Asie du Sud-est et d'autres régions. En utilisant des produits et des stratégies marketing localisées, Vivo a connu une croissance rapide et a reçu l'appui massif des consommateurs locaux. Vivo a continué à investir en R et D, établissant ainsi sept grands centres de recherche en Chine et aux États-Unis. Vivo a aussi employé le marketing sportif pour accroître la notoriété de sa marque au sein des marchés internationaux.

En 2015, Vivo est devenu le commanditaire en titre de l'Indian Premier League (IPL), une association sportive hautement influente en Inde et auprès des pays du Commonwealth britannique. En 2016, Vivo a conclu un partenariat stratégique avec NBA China à titre de commanditaire officiel de téléphone mobile, invitant la vedette de la NBA Stephen Curry à devenir l'un des ambassadeurs du Xplay6, produit phare de Vivo. À titre de commanditaire de la Coupe du monde de la FIFA, Vivo cherchera à braquer davantage sur elle les projecteurs internationaux.

Grâce à ses avancées technologiques et au progrès de sa marque, Vivo est déterminée à réaliser d'autres percées. La commandite de la Coupe du monde de la FIFA est un signal clair de l'expansion progressive de Vivo dans les marchés internationaux.

À propos de Vivo

Jeune marque internationale de téléphone intelligent visant à fournir à ses usagers une qualité sonore parfaite et une expérience photographique sans faille grâce à sa technologie de pointe, Vivo met au point des produits dynamiques et stylisés pour les jeunes passionnés. La société se classe parmi les 5 plus grandes marques de téléphone intelligent dans le monde, selon le rapport du T1 2017 d'IDC.

À propos de la FIFA

La Fédération Internationale de Football Association est une association fondée en 1904 et régie par le droit suisse dont le siège est à Zürich. Elle compte 211 associations membres et son objectif, enchâssé dans ses statuts, est d'améliorer le soccer (football) de manière constante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/517897/Vivo.jpg

SOURCE Vivo

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 09:43 et diffusé par :