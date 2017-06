Début de l'entente canadienne sur l'efficacité énergétique des décodeurs à l'occasion de la réunion inaugurale du comité directeur







TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les signataires de l'Accord volontaire d'efficacité énergétique sur les décodeurs (CEEVA) se sont rencontrés la semaine dernière à Toronto à l'occasion de la rencontre inaugurale du comité directeur.

Des représentants de chacun des signataires, de Ressources naturelles Canada ainsi que des organisations partenaires CableLabs et Consumer Technology Association étaient présents. Les parties se sont rencontrées dans le but de favoriser la mise en oeuvre d'engagements qui devraient permettre la réduction de la consommation annuelle totale d'énergie des décodeurs au Canada et la diminution des émissions annuelles de dioxyde de carbone de plus de 100 000 tonnes métriques, ce qui équivaudrait à retirer des routes 44 000 voitures.

« Toute la journée, nous avons eu des discussions constructives et positives et nous sommes encouragés par les progrès réalisés à ce jour, a déclaré Joe Varano, directeur de produits chez Rogers, qui a été choisi pour présider le comité directeur. Cet accord nous permet de prendre les devants dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie pour cette catégorie de produits ».

Les signataires de l'accord volontaire comprennent les principaux fournisseurs de services de télévision payante que sont Bell, Cogeco, Rogers Communications, Shaw Communications et Vidéotron; ces derniers représentent plus de 88% du marché de la télévision payante. Les fabricants de décodeurs ARRIS et EchoStar Technologies sont également signataires.

Cet accord volontaire appuie les efforts plus vastes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour améliorer l'efficacité énergétique des produits et des équipements et offrir aux Canadiens un environnement plus sain.

Vous trouverez plus d'informations sur le nouvel accord volontaire à l'adresse suivante: http://www.energyefficiency-va.ca/. Ce nouveau site Web comprend des liens vers les mesures énergétiques de tous les modèles de décodeurs achetés depuis la date d'entrée en vigueur de l'accord afin d'offrir aux consommateurs et aux autres parties prenantes un accès à des informations transparentes.

À propos de la Consumer Technology Association

La Consumer Technology Association (CTA) TM est une association professionnelle représentant l'industrie des produits technologiques destinés à la consommation. Elle est évaluée à 292 milliards de dollars (USD) et génère plus de 15 millions d'emplois aux États-Unis. Plus de 2 200 entreprises - dont 80% sont des petites entreprises et des entreprises en démarrage, alors que d'autres figurent parmi les plus grandes marques mondiales - bénéficient des avantages de l'adhésion au CTA, notamment des services de défense des politiques, d'études de marché, de formation technique, de promotion de l'industrie, d'élaboration des normes et de promotion des relations commerciales et stratégiques. La CTA est également propriétaire et productrice du Salon CES®, le lieu de rassemblement international pour tous ceux qui fondent leurs activités sur les technologies grand public. Les bénéfices du CES sont réinvestis dans les services de la CTA dédiés à l'industrie.

À propos de CableLabs

CableLabs est un laboratoire d'innovation et de R & D à but non lucratif fondé en 1988 par des membres de l'industrie de la télévision par câble. CableLabs mise fortement sur l'innovation et développe des technologies et des éléments caractéristiques pour la livraison sécurisée et à grande vitesse de services de données, de vidéos, de voix et de services de nouvelle génération. L'entreprise offre également des installations pour les essais et la certification et un encadrement technique pour l'industrie. CableLabs regroupe les principaux câblodistributeurs du monde entier, y compris les huit plus grands câblodistributeurs au Canada. Visitez http://www.cablelabs.com/ pour plus d'information.

