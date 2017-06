L'Écorandonnée de l'AJAC se dirige vers l'est pour mettre en vitrine les plus récents véhicules écologiques







La sixième édition de l'Écorandonnée de l'AJAC se poursuit vers l'est pour l'événement annuel d'écoconduite.

L'Écorandonnée est un événement annuel organisé par l'AJAC, mettant en vitrine une variété de véhicules écologiques, y compris des voitures à motorisations 100% électriques, hybrides conventionnels et rechargeables, à pile à combustible hydrogène, au diesel ainsi qu'à essence hautement efficaces. L'objectif de l'Écorandonnée est d'informer les consommateurs sur ces divers types de motorisations, ainsi que de procurer des moyennes de consommation réalistes et précises. Il n'y a pas de restrictions quant à la taille des véhicules à l'affiche, puisqu'elles varient de voitures sous-compactes aux camionnettes. Ces nouveaux véhicules sont conduits dans des conditions réelles afin d'évaluer pleinement leur économie de carburant et leur réduction d'émissions de gaz carbonique.

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - La sixième édition de l'Écorandonnée de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) se déroulera dans deux semaines, avec 19 véhicules prêts à prendre la route.

Pour 2017, l'Écorandonnée amorcera son voyage où il s'est terminé l'année dernière, à Ottawa, notre capitale nationale. Le 15 juin, les cérémonies d'ouverture se dérouleront à la Colline du Parlement avec la présence de délégués, de commanditaires et de médias provenant des quatre coins du pays. Durant la cérémonie, les plus récents véhicules écoénergétiques et écologiques sur le marché seront mis en évidence, ainsi que l'infrastructure de recharge électrique grandissante au Québec et en Ontario.

La conduite débutera en Ontario, mais une grande partie du voyage totalisant 670 kilomètres se déroulera dans la province de Québec, avec des arrêts prévus à Hawkesbury, Saint-Jovite, Sainte-Adèle, Montréal, Joliette, Trois-Rivières et Deschambault, avant de se conclure à Québec.

Chaque arrêt a été stratégiquement choisi pour son infrastructure de recharge déjà en place, ainsi que le décor et les activités offertes. L'Écorandonnée s'arrêtera notamment au centre culturel historique Le Chenail à Hawkesbury, l'Institut de recherche sur l'hydrogène à l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu'une tournée des bureaux de la compagnie AddÉnergie à Québec.

Au volant des véhicules lors de l'Écorandonnée, on retrouvera des journalistes automobiles parmi les plus expérimentés du Canada, et membres de l'AJAC. De plus, ils assureront une couverture de l'événement dans une grande variété de publications à travers le pays, incluant le Toronto Star, le National Post, le Guide de l'auto, Auto Trader/Auto Hebdo et CAA. Comme toujours, l'événement sera couronné avec le dévoilement du vainqueur du Maillot vert de l'Association canadienne des carburants, remis au conducteur le plus écoénergétique de l'événement.

Étant la voix de l'industrie des carburants de transport au Canada, l'Association canadienne des carburants est heureuse de s'associer avec l'Écorandonnée de l'AJAC et de commanditer le Maillot vert, a déclaré Peter Boag, président et directeur général. «Les véhicules écoénergétiques et l'écoconduite sont essentiels au futur du transport à énergie réduite, et les deux éléments se réunissent lors de l'Écorandonnée. Nous avons hâte de remettre une fois de plus le Maillot vert au conducteur le plus écoénergétique, cette fois dans la ville de Québec. »

La sixième édition de l'Écorandonné de l'AJAC est rendue possible grâce à l'appui de nos partenaires Ressources naturelles Canada, l'Association canadienne des carburants, AddÉnergie, Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc., et Meo Electric.

Une section du site Internet de l'Écorandonnée de l'AJAC a été préparée pour vous permettre de consulter des photos, des vidéos, des citations et des témoignages de l'événement, y compris les plus récents communiqués de presse. L'adresse du site Internet est la suivante: www.ajac.ca/eco-run

