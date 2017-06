Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un plan d'action pour l'industrie du bois d'oeuvre résineux







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland, et le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne, feront une annonce au sujet du bois d'oeuvre résineux, après quoi ils répondront aux questions des journalistes.

Suivra une séance d'information technique avec des représentants de Ressources naturelles Canada, d'Affaires mondiales Canada, d'Emploi et Développement social Canada, de la Banque de développement du Canada et d'Exportation et Développement Canada. L'information fournie ne pourra être attribuée à ses auteurs et les caméras ne seront pas autorisées.

Lieu : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

K1P 5A4



Date : Jeudi 1er juin



Heure : 13 h HAE

Les journalistes qui souhaitent participer par téléconférence sont priés de composer le 1-877-413-4814 ou 613-960-7518. Code d'accès : 4741514#.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 09:30 et diffusé par :