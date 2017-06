Pourquoi accorder une attention particulière aux jeunes travailleurs?







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Chaque jour, 28 jeunes âgés de 24 ans et moins sont victimes d'un accident du travail. De plus, les jeunes travailleurs ne connaissent pas toujours leurs droits et leurs obligations en matière de travail. C'est pourquoi, à l'approche de la période estivale et avec l'intégration massive de jeunes sur le marché du travail, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) souhaite sensibiliser les jeunes travailleurs, leurs parents et leurs employeurs à la santé et à la sécurité du travail, ainsi que les informer sur les normes du travail.

Droits et responsabilités en matière de travail

Les jeunes peuvent être particulièrement à risque de subir un accident, parce qu'ils présentent une mobilité élevée en emploi et que les fonctions qu'ils exercent comportent souvent un cumul de contraintes physiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.) et organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.).

De plus, il existe des conditions minimales qui doivent être offertes aux employés concernant, entre autres, le salaire, l'horaire de travail, les congés, etc. Il est important que les jeunes travailleurs en soient informés et qu'ils prennent conscience de leurs droits et de leurs responsabilités en matière de travail.

Messages et moyens de prévention

La CNESST tient à rappeler aux employeurs leur obligation d'informer, de former et de superviser leurs travailleurs et tient également à inviter les parents à parler de santé et de sécurité du travail avec leurs jeunes. Pour rejoindre tant les parents que les employeurs, la CNESST a opté pour la diffusion, jusqu'au 8 juillet, de deux messages radio, en français et en anglais. Un premier message traite de normes du travail, et le second aborde la santé et la sécurité du travail.

Pour interpeller directement les jeunes, la CNESST a fait appel à des personnalités publiques pour la création de capsules vidéo. Ces capsules sont disponibles sur RespectModeDemploi.com. Également, la campagne sera diffusée au moyen de publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram jusqu'à la mi-juillet.

Les capsules traitent plus précisément de l'accueil et de l'intégration d'un jeune dans un nouvel emploi, de l'uniforme, des équipements de protection individuelle, de la paie et de la protection des travailleurs par la CNESST.

Pour en savoir plus, consultez le site Web jeunesautravail.com.

