Autoroute 20 et route 138 dans l'arrondissement de Lachine à Montréal - Entraves dans l'échangeur Saint-Pierre durant la fin de semaine du 2 juin 2017

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux de réparation de l'échangeur Saint-Pierre (croisement de l'autoroute 20 et de la route 138 dans l'arrondissement de Lachine à Montréal) nécessitent la mise en place d'entraves dans l'échangeur St-Pierre durant la fin de semaine du 2 juin

Fin de semaine du 2 juin 2017 - de vendredi 23 h jusqu'à lundi 5 h*

Fermeture complète de la bretelle menant de la bretelle de l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest vers la route 138 en direction ouest et le pont Honoré- Mercier .

Un détour balisé sera mise en place.

*Cette entrave sera nécessaire pour trois fins de semaine additionnelles.

Rappel - en vigueur jusqu'en août 2017

Fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de la bretelle de l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest vers la route 138 en direction ouest et le pont Honoré- Mercier .

Rappel - en vigueur jusqu'à la mi-juin 2017

Fermeture d'une voie sur deux d'un court tronçon de la bretelle menant de la route 138 en direction est vers l'autoroute 20 en direction ouest

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

