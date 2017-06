Joule et le World Health Innovation Network unissent leurs efforts pour accroître l'impact de l'innovation dirigée par des médecins au Canada







Une solution gagnante pour les membres de l'AMC, les médecins et le système de santé du Canada

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - JouleMC, la nouvelle société de l'Association médicale canadienne, est heureuse d'annoncer un projet conjoint avec le World Health Innovation Network (WIN) de l'École de commerce Odette de l'Université de Windsor, qui créera une occasion unique d'offrir aux leaders médicaux canadiens des programmes de formation de haut niveau qui catalyseront l'innovation dans le système de santé du Canada.

Le WIN, un centre de recherche, de production de connaissances et de formation reconnu mondialement, a pour objectif d'appliquer des innovations à grande échelle dans le secteur de la santé. Sous la direction de sa présidente universitaire, Mme Anne Snowdon, l'organisation travaille avec des leaders du secteur à la transformation des systèmes de santé pour le bien des patients. « En tant qu'innovateurs et leaders cliniques, les médecins jouent un rôle unique et très important dans l'innovation transformatrice du système de santé, explique Mme Snowdon. Ensemble, WIN et Joule ont une occasion importante de générer par leur travail collectif des retombées importantes qui accéléreront l'adoption des innovations et leur application à l'échelle des systèmes de santé, le tout dans le but d'offrir une plus grande valeur et des résultats de soins de santé supérieurs à toute la population canadienne. »

Grâce à ces liens, Joule pourra combiner ses deux principales forces - la formation au leadership dans les soins de santé au moyen des cours offerts par son Institut de leadership des médecins (ILM) et le leadership en innovation dirigée par des médecins - afin de favoriser encore davantage les liens qui stimuleront un changement efficace vers l'amélioration des résultats des patients. « Nous croyons que le projet conjoint avec le WIN nous permettra de nous appuyer sur nos assises solides pour préparer la génération actuelle et la prochaine génération de chefs de file en médecine à accueillir et à appliquer à grande échelle l'innovation qui transformera les systèmes de santé, déclare Lindee David, chef de la direction de Joule. Que nous travaillions avec des membres de l'AMC, des médecins ou des partenaires comme le WIN, lorsque nous formulons des idées ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. »

JouleMC, une société de l'Association médicale canadienne (AMC), a été créée en 2014 dans le but d'offrir aux membres de l'AMC des produits et services de pointe et d'agir comme catalyseur de l'innovation dirigée par des médecins. Joule aide les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes et vise à être leur premier choix en matière de ressources et de connaissances au quotidien.



Le World Health Innovation Network (WIN) est rattaché à l'École de commerce Odette de l'Université de Windsor et dirigé par Mme Anne Snowdon, chercheuse de renommée mondiale. Le WIN met en place des partenariats entre des intervenants clés dans le but de repérer, d'intégrer et de stimuler des innovations pour les systèmes de santé. Il rassemble des données probantes sur l'impact et l'application de l'innovation à grande échelle dans les systèmes de santé et diffuse cette information afin d'accélérer la transformation des systèmes de santé, de stimuler la croissance économique et d'améliorer les résultats pour les patients.

