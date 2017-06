Le 24h de Tremblant annonce le plus important partenariat de son histoire - La Financière Liberté 55 devient présentateur officiel du 24h de Tremblant







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le 24h de Tremblant est fier d'annoncer la concrétisation du plus important partenariat de son histoire avec la Financière Liberté 55, une division de London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, qui devient du coup présentateur officiel de l'événement qui aura lieu du 8 au 10 décembre prochain.

Ce nouveau partenariat permettra au 24h de Tremblant de poursuivre sa croissance constante au cours des prochaines années et aidera l'organisation à atteindre l'ambitieux objectif de collecte de dons de 3,25 millions de dollars qu'elle s'est fixé pour 2017 afin de venir en aide à la Fondation Charles-Bruneau, à la Fondation Tremblant et à la Fondation des Sénateurs d'Ottawa, les trois principaux bénéficiaires de ce grand événement sportif et philanthropique.

«?Grâce à l'extraordinaire générosité et à l'engagement de la Financière Liberté 55, nous pourrons continuer de faire une réelle différence auprès des enfants malades ou défavorisés par le biais des fondations bénéficiaires que nous soutenons. Nous sommes emballés à l'idée de démarrer cette nouvelle collaboration avec une entreprise composée de gens impliqués - qui compte déjà plus de 20 équipes inscrites - qui participent avec enthousiasme au défi et qui contribuent à la collecte de dons un dollar à la fois. Nous partageons l'objectif commun de faire de la 17e édition du 24h de Tremblant un succès sans précédent?», affirme Simon St-Arnaud, producteur exécutif de l'événement.

Rappelons qu'en 2016, pour la première fois de l'histoire de l'événement, ce sont plus de 300 équipes qui avaient pris d'assaut les pistes de ski, de marche et de course, frôlant les 3 000 participants. Le 24h de Tremblant avait alors fracassé un autre record en permettant d'amasser la somme extraordinaire de 3 114 313 $ pour la cause des enfants.

Un pour tous, et tous pour un!

La Financière Liberté 55 participe au 24h de Tremblant depuis plus de sept ans. Puisque l'amélioration du bien-être des communautés et des enfants à travers le pays fait partie des valeurs fondamentales de l'entreprise, les employés et les conseillers en sécurité financière de la Financière Liberté 55 s'impliquent aussi tout au long de l'année dans diverses activités de collecte de dons au profit de l'événement. L'an dernier, les 11 équipes de la Financière Liberté 55 avaient amassé plus de 80 000 $ pour la cause.

«?Nous sommes heureux d'officialiser aujourd'hui ce partenariat qui, pour nous, s'inscrit dans la continuité de notre collaboration actuelle et naturelle avec le 24h de Tremblant », ajoute Stef Bourgault, qui dirige les remarquables efforts de collecte de fonds des équipes de la Financière Liberté 55 au Québec. « Nous souhaitons collaborer encore plus au succès de cet événement incontournable et à sa mission. »

« Cet événement cadre bien avec nos valeurs d'entreprise », mentionne Abbie MacMillan, vice-présidente de la Financière Liberté 55. « Nous sommes déterminés à faire de cette édition la meilleure de toutes! »

C'est le temps de s'inscrire

Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de s'inscrire et offrir une plus longue période aux participants pour organiser leurs collectes de dons, les organisateurs ont devancé l'ouverture de la période d'inscriptions cette année. Les personnes intéressées à participer peuvent donc dès maintenant s'inscrire en ligne au www.24htremblant.com. De plus, en s'inscrivant d'ici au 30 juin, les participants bénéficient d'un tarif préférentiel et courent également la chance de gagner des prix.

À propos du 24h de Tremblant

Le 24h, c'est tout d'abord un engagement de plus de 25 000 donateurs chaque année. C'est aussi un événement qui attire aujourd'hui des foules excédant les 25 000 personnes, dont près de 3 000 participants, commanditaires, célébrités, musiciens et journalistes. Le 24h de Tremblant, c'est un défi sportif annuel, par équipe, divisé en trois épreuves : le ski, la marche et la course à pied. Les équipes inscrites participent à une collecte de dons où tous les profits sont remis à trois grandes fondations pour la cause des enfants. Les équipes regroupent de 6 à 12 personnes qui se relaient pendant 24 heures en ski, à la marche ou à la course. Qui plus est, des spectacles d'envergure et une foule d'activités se déroulent tout au long du week-end pour en faire une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de tous!

Depuis 2001, les efforts du 24h de Tremblant ont permis d'amasser plus de 24 millions de dollars pour les enfants malades ou défavorisés.

À propos de la Financière Liberté 55

Fondée en 1874 à London, en Ontario, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie offre des services de planification et de conseils en matière de sécurité financière aux Canadiens par l'entremise de sa division, la Financière Liberté 55. Nos conseillers en sécurité financière aident les clients à identifier leurs besoins de sécurité financière et à établir un programme de sécurité financière afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Pour en savoir plus, visitez FinanciereLiberte55.com

