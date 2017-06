Bell se prépare à lancer le réseau LTE-M pour transformer la façon dont les Canadiens utilisent l'Internet des objets (IdO)







La technologie LTE-M permet de réduire les coûts, d'améliorer la couverture et de prolonger l'autonomie des appareils IdO reliés au réseau mobile LTE de pointe de Bell.

Bell et son partenaire canadien BeWhere ont présenté avec succès une nouvelle solution de géolocalisation d'actifs destinée aux travailleurs des services d'urgence qui utilisent la technologie LTE-M.

LTE-M est également appelée à jouer un rôle clé dans le programme Innovations IdO en agriculture, dont le lancement a été annoncé cette semaine par Bell MTS et l'Université du Manitoba .

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle se prépare à lancer un réseau LTE-M (Long Term Evolution, catégorie M1) pour soutenir la croissance rapide de l'utilisation d'appareils IdO sur les réseaux étendus à faible débit (LPWAN) au Canada.

LTE-M accroît l'efficacité opérationnelle des appareils IdO en réduisant considérablement la consommation électrique et en améliorant la couverture sous terre ou dans d'autres endroits difficiles d'accès. Bell a terminé avec succès les essais et le déploiement de la technologie LTE-M auprès des clients du projet pilote, et elle procédera au lancement du réseau en 2018.

« Le leadership de Bell en matière de technologie LTE-M est un autre exemple de notre engagement à poursuivre l'innovation et l'investissement dans nos réseaux et l'Internet des objets, qui connaît une croissance fulgurante, a expliqué Stephen Howe, chef du développement technologique à Bell. La technologie LTE-M permet d'avoir plusieurs milliers de capteurs intelligents qui recueillent et transmettent des données sur un réseau étendu, tout en prolongeant davantage l'autonomie des piles par rapport aux autres options de connectivité. Nous invitons donc les développeurs et nos partenaires à se joindre à nous pour le lancement de ces passionnantes innovations dans le domaine de l'Internet des objets. »

Le réseau LTE-M de Bell jouera également un rôle clé dans le programme Innovations en agriculture de Bell MTS à l'Université du Manitoba, qui a été annoncé plus tôt cette semaine. Ce programme original permettra aux étudiants de développer des technologies IdO novatrices pour l'agriculture et les services d'alimentation, un secteur très important de l'économie du Manitoba et du reste du pays.

Plus tôt cette année, Bell a présenté avec succès sa toute première application LTE-M en collaboration avec BeWhere Inc., un partenaire canadien dans le domaine du développement. Cette entreprise de solutions industrielles IdO conçoit et vend du matériel doté de détecteurs et d'applications logicielles qui permettent de suivre en temps réel des données sur des biens meubles. L'application de géolocalisation et de surveillance d'actifs pour les travailleurs des services de gestion des urgences permet au personnel paramédical et aux autres employés de ces services de disposer de données en temps réel sur l'emplacement de matériel d'urgence.

« Le réseau LTE-M de Bell, combiné aux nouvelles balises et aux applications en nuage de BeWhere, fournira aux entreprises et aux organismes gouvernementaux un niveau de visibilité opérationnelle qui était, jusqu'à maintenant, indisponible ou hors de prix, a déclaré Owen Moore, chef de la direction de BeWhere. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Bell sur ces technologies révolutionnaires. »

Bell et BeWhere évaluent aussi des capteurs environnementaux et des appareils de surveillance des actifs pour une exploitation viticole de l'Ontario, lesquels peuvent fonctionner pendant des années sans entretien. Des applications similaires permettront aux entreprises de vérifier l'emplacement et l'état des outils, de l'équipement, des produits et des autres biens, et aux gouvernements, aux agriculteurs et aux exploitants de serres de surveiller à moindre coût les conditions météorologiques et environnementales.

La technologie LTE-M prendra en charge une vaste gamme de solutions IdO à grande échelle, notamment les services des villes intelligentes, les compteurs intelligents, la géolocalisation d'actifs, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la surveillance des systèmes de sécurité et des alarmes, le transport et la logistique, et les accessoires prêt-à-porter pour les soins de santé et l'accessibilité.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit des services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande par l'intermédiaire de Bell Canada, Bell Aliant et Bell MTS. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Nathan Gibson

905 614-9596

nathan.gibson@bell.ca

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 09:00 et diffusé par :