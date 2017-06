Audace 2017 : 1 million de dollars amassés pour soutenir la recherche pour la lutte contre le cancer







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 4e édition de l'événement-bénéfice Audace, au profit de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, près de 425 personnes se sont mobilisées hier soir sur le Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Grâce à leur précieuse contribution et celle des partenaires et commanditaires de la soirée, ce sont 1 million de dollars qui ont été amassés pour soutenir la recherche pour vaincre le cancer.

De plus, au cours de l'événement, un don additionnel de 300 000 $ de la part du Fonds de placement immobilier Cominar a été annoncé.

Leader en recherche fondamentale et appliquée, l'IRIC se distingue par sa triple mission qui vise l'acquisition de nouvelles connaissances, l'accélération de la découverte de nouvelles thérapies et la formation de scientifiques de demain. Sa mission audacieuse l'est tout autant que sa vision qui positionne l'Institut tel un acteur fondamental des sciences de la vie.

Un hommage à Robert Tessier

Sous la coprésidence d'honneur de messieurs Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI, la soirée a été l'occasion d'un hommage à M. Robert Tessier, président du CA de l'IRIC et impliqué à l'Institut depuis ses tout débuts.

L'appui indéfectible de M. Tessier, président du CA de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l'organisation et à sa cause a été reconnu devant une salle comble qui lui a rendu un émouvant hommage.

« De voir rassemblés des centaines de représentants de la communauté d'affaires au bénéfice de la lutte contre le cancer et en guise d'hommage à M. Tessier, était non seulement touchant, mais un gage d'espoir pour l'avenir de la recherche. »

Michael Sabia

Président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec

L'événement a aussi mis en lumière le travail quotidien des artisans de l'IRIC à développer de nouveaux traitements contre le cancer, une maladie devenue un véritable enjeu de société.

« Le soutien de nos fidèles donateurs et l'implication de personnes engagées comme M. Tessier sont essentiels à la poursuite de la triple mission de l'IRIC qui en fait sa force distinctive et à son travail de découverte de thérapies novatrices pour vaincre le cancer. »

Michel Bouvier

Directeur général et Chercheur principal, IRIC

« C'est un honneur de soutenir les activités de recherche de l'IRIC car l'Institut est un acteur central dans la lutte contre le cancer et il a acquis une réputation internationale. Son approche innovante en recherche, portée par cette équipe de 500 experts passionnés, a déjà permis de réaliser des découvertes qui ont un impact significatif dans la lutte contre le cancer. »

Serge Godin

Fondateur et président exécutif du conseil, CGI

Nos précieux partenaires et commanditaires

Un événement de l'envergure d'Audace et une campagne de financement avec de tels résultats ne seraient pas possibles sans la contribution de nos nombreux partenaires et commanditaires.

Pionniers : Banque CIBC, Caisse de dépôt et placement du Québec, Power Corporation du Canada

Innovateurs : Alimentation Couche-Tard inc., Banque Nationale du Canada, Banque Scotia, Banque de développement du Canada, Bell Canada, Bombardier inc., Cogeco inc., Fasken Martineau DuMoulin, Groupe CGI inc., Ivanhoé Cambridge inc., Mouvement Desjardins

Commanditaire du cocktail : Québecor Média inc.

L'équipe organisatrice d'Audace tient à souligner leur implication de même que celle des membres du comité de financement de la soirée et les nombreux bénévoles.

Coprésidents de l'édition 2017

Michael Sabia, Président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec

Serge Godin, Fondateur et président exécutif du conseil, CGI

Membres du comité de financement

Jacques Bernier, Associé principal, Teralys Capital

Steven Klein, Vice-président du développement des affaires, IRICoR

Robert Lacroix, Professeur et recteur émérites de l'Université de Montréal, Fellow CIRANO

Sylvain Roy, Président et chef de l'exploitation, Division canadienne, Fiera Capital

Jean-Philippe Towner, Vice-Président et Chef de la Direction financière, Pomerleau

Michel Bouvier, Directeur général et chercheur principal, IRIC

Kiron Mondal, Directeur général, Banque d'investissement, RBC Marchés des Capitaux

Réal Raymond, Administrateur de sociétés

Pierre Thibault, Directeur général adjoint philanthropie et chercheur principal, IRIC

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information: www.iric.ca

SOURCE Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 08:37 et diffusé par :