Saisir le moment : Les pièces de la collection Canada 150 sont maintenant en circulation

Regardez dans votre porte-monnaie : vous pourriez y trouver l'une de ces cinq pièces dès aujourd'hui!

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Un mois avant les célébrations officielles du 150e anniversaire du Canada, la Monnaie royale canadienne invite les Canadiens à chercher dans leur menue monnaie les pièces millésimées 2017 créées spécialement pour l'occasion, et à les conserver en souvenir de cet événement historique.

« Tout comme le reste du Canada, la Monnaie attend avec impatience le 1er juillet pour célébrer tout ce qui fait la grandeur de notre merveilleux pays », a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Au fil des ans, les pièces de circulation Canada 150 continueront d'être un souvenir impérissable de cette année extraordinaire; si vous en trouvez dans votre monnaie, conservez-les pour les générations futures. »

Dévoilées en novembre dernier, les pièces ont été frappées à partir de motifs choisis parmi les milliers de propositions soumises par des Canadiens dans le cadre d'un concours national :

Pièce de 5 cents : Traditions vivantes , oeuvre de Gerald Gloade , de la Première Nation Millbrook (Nouvelle-Écosse).

: , oeuvre de , de la Première Nation Millbrook (Nouvelle-Écosse). Pièce de 10 cents : Les ailes de la paix , oeuvre d'Amy Choi, de Calgary ( Alberta ).

: , oeuvre d'Amy Choi, de ( ). Pièce de 25 cents : Pour l'avenir de notre environnement , oeuvre de Joelle Wong , de Richmond Hill ( Ontario ).

: , oeuvre de , de ( ). Pièce de un dollar : Le lien d'une nation , oeuvre de Wesley Klassen , de St. Catharines ( Ontario ).

, oeuvre de , de ( ). Pièce de deux dollars : La danse des esprits oeuvre de Timothy Hsia , de Richmond (Colombie-Britannique).

Un nombre limité de pièces de 25 cents et de deux dollars sont colorées. La pièce de deux dollars est par ailleurs la première pièce bimétallique colorée au monde et la première pièce de circulation dotée de la technologie de photoluminescence.

Joignez-vous aux Canadiens d'un océan à l'autre dans la recherche de ces pièces de circulation en faisant part de vos trouvailles sur Facebook (@RoyalCanadianMint), Twitter et Instagram (@Monnaieroyale). N'oubliez pas d'utiliser le mot-clic #saisirlemoment.

La Monnaie a également lancé un vaste programme de pièces de collection en l'honneur du 150e anniversaire du Canada. Visitez le www.monnaie.ca/canada150 pour obtenir plus d'information et acheter les pièces.

Les images des pièces de circulation de la collection Canada 150 sont disponibles à cette adresse : https://www.dropbox.com/sh/fh5l1isv07py5ne/AAA6CelcYOIgw1ar4mI0UrXea?dl=0

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

